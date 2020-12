Madagascar: Fête de la nativité - Le groupe Feline au chevet des démunis

Très connu dans le monde de l'esthétique avec ses mains de fées pour chouchouter ses clients, le groupe Feline a démontré qu'il est aussi très engagé pour la communauté.

En cette période de fête , ce groupe a mis du baume au cœur des personnes vulnérables par le biais d'une remise de dons dans quelques fokontany et centres d'accueil. La pluie torrentielle d'hier n'a pas empêché la délégation conduite par le directeur général de ce groupe, Diana Che, d'effectuer une descente au centre d'accueil des sans-abri à Anosizato et au centre d'urgence des enfants maltraités à Isotry.

Une action qui se poursuivra encore dans les fokontany d'Ankadivato, Antsakaviro, Andohan'Imandroseza et Ivato cette semaine. Une tonne de riz sera distribuée en plus des bouteilles d'huile, du sel, du sucre et sans oublier les friandises pour les enfants ainsi que les vêtements, faisant au total pas moins de 330 ménages bénéficiaires. « C'est une tradition de longue date destinée à redonner le sourire et l'espoir aux enfants ainsi qu'à leurs familles respectives.

Nous avons apporté ces dons mais nous allons encore revenir la prochaine fois et apporter des dons en fonction des besoins du centre », rassure Diana Che, à Isotry. Le directeur de l'assistance sociale et de la santé auprès de la Commune urbaine d'Antananarivo, Hajatiana Raharinandrasana, n'a pas manqué de féliciter cette initiative car le budget de fonctionnement du centre est plus ou moins limité.