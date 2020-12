Madagascar: Lecture - Revalorisation des livres de contes en malgache dans les EPP

Dans un premier temps , environs 6 000 livrets de contes seront distribués dans les EPP grâce à ce partenariat entre les deux parties.

Les élèves dans les établissements scolaires publics seront dotés de livrets de contes en malgache. Avec un contenu très riche et diversifié, ils mettent aussi en avant les spécificités de Madagascar et de la Corée du Sud

Le livre face aux défis du numérique. Le ministère de l'Education nationale (MEN) est prêt à relever ce défi. Les écoles primaires publiques bénéficieront désormais de livrets contenant dix contes malgaches et dix contes coréens traduits en malgache, d'après la convention de partenariat signée par le MEN et l'ambassadeur coréen à Madagascar, hier, à Anosy. 3 300 livrets de contes ont déjà été édités durant la première phase de ce projet avec vingt-trois EPP bénéficiaires. Pour cette seconde étape, 2 300 livrets seront encore distribués dans les établissements scolaires, d'après la ministre de l'Education nationale, Sahondrarimalala Michelle.

Les élèves pourront, entre autres, lire des contes sur « Ifaramalemy et Ikotobekibo », « ilay sokatra mahagaga », « Itsikimena » , « ilay sahona maitso » , « Ireo fanontaniana telo », « Ilaikamo niova ho omby » ou encore « ny atin-drabitro ». « À l'ère de la digitalisation, il est très important de revenir aux sources et développer le goût de la lecture chez l'enfant. Feuilleter un livre est toujours mieux malgré le développement de la technologie car la lecture stimule le cerveau et contribue beaucoup à l'épanouissement de l'élève », a-t-elle expliqué.

Outre son aspect ludique, ces livrets véhiculent aussi des valeurs socio-culturelles et éveillent la curiosité de l'enfant dans le contexte de la mondialisation culturelle. Ils contiennent, entre autres, des informations générales sur la République de Corée du Sud et sur la République de Madagascar. Les cultures et spécificités de Madagascar ainsi que celles de la Corée sont aussi mises en exergue dans ces livrets.

Parmi les richesses culturelles malgaches dans ces ouvrages, il y a par exemple l'hymne national malgache, la période historique de Madagascar, les ancêtres et leurs croyances en Dieu, le bovidé, le riz ou encore l'hymne du MDRM. « Nous sommes toujours prêts à appuyer Madagascar pour le développement de la lecture. Nous avons eu un retour positif pour les livrets qui ont été déjà distribués et les efforts déployés dans ce sens seront maintenus », souligne à son tour l'Ambassadeur de la Corée du Sud à Madagascar, Son Yongho.