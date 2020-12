Madagascar: Karaté - Va pour les Championnats d'Afrique de kumité

Le club AKKA n'a pas manqué ce regroupement.

Engouement des combattants. L'équipe de la Fédération de karaté-do de Madagascar (FKM) ne s'est pas arrêtée sur le bon résultat obtenu lors des championnats d'Afrique de kata. Apparemment, cela méritait une continuité. Cependant, Miora Razafindrakoto, premier responsable technique de l'encadrement de l'équipe nationale et consorts pensent déjà à la prochaine compétition, notamment la première édition des Championnats d'Afrique de kumité catégorie U14, et ce depuis le début de ce mois de décembre. En effet, le deuxième regroupement, avec une participation des 93 karatékas, s'est déroulé ce week-end au gymnase couvert d'Ankorondrano. Cet effectif a augmenté par rapport au premier regroupement qui a eu lieu les 5 et 6 décembre derniers à l'ANS Ampefiloha. Ils sont issus de différents clubs de la ligue d'Analamanga, d'Alaotra Mangoro, de Vakinankaratra, de Bongolava et de Boeny. La majorité de ces combattants sont des karatékas du club Ankanin'ny karate-do (AKKA).

« C'est le dernier regroupement pour cette année. Il y en aura encore d'autres jusqu'à ce que la date et le lieu de la compétition soient connus. De ce fait, on ne peut déterminer le nombre des combattants à retenir tant que ce rendez-vous n'est pas encore fixé », a annoncé le directeur technique national (DTN) Jean Roger Randrianjohary. « L'objectif est de rafler encore plus de médailles d'or. Les plus jeunes combattants malgaches ont le potentiel pour défier leurs homologues africains, c'est ce qu'on a observé lors de la joute continentale récemment », a-t-il ajouté. Par ailleurs, la fédération espère cette fois-ci le coup de main du ministère de tutelle dans toutes les préparations.