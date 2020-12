Madagascar: Rallye Ronde - Intraitable Rivo Randrianarivony

Le Rallye Ronde du week-end a donné une impression de déjà-vu avec la victoire de Rivo Randrianarivony intraitable dans sa Subaru Impreza et avec l'aide de Ando Randrianarivony.

Les deux hommes venaient pourtant de gagner le Rallye International de Madagascar avec brio. Une mainmise qu'entendaient contester les autres concurrents qui se sont donné les moyens.

Hery Be sur la bonne voie. On citera Hery Be sur une Peugeot 208 qui pensait vraiment pouvoir bousculer la hiérarchie, mais il n'a pu faire mieux que la troisième place du classement général après avoir réalisé des temps records dans certaines spéciales.

On pense d'ailleurs que Hery Be est sur la bonne voie et que tôt ou tard, il va réussir à s'imposer avec cette super puissante 208 taillée sur mesure pour les rallyes.

Mais en attendant, il peut être fier de ce que réalise son fils Faniry Rasoamaromaka qui terminait à la seconde place avec sa Citröen C2. Une sacrée performance qui vaut tout son pesant d'or.

Les quatre roues motrices ont également réussi à se frayer une place au soleil avec la Isuzu D Max de Freddy Rakotomanga.

Classement. Voici le classement du top 10 de ce Rallye Ronde qui a remporté un vif succès auprès des amateurs de cette discipline.

1er) Rivo et Ando sur Subaru Impreza... 53.43.06

2) Faniry et Ny Anjara sur C2 ... +2.01.75

3) Hery Be et Lala sur P 208... +4.04.75

4) Freddy et Jimmy sur Isuzu D Max... +5.46.05

5) Sefokely et Minah sur Subaru Impreza... +6.39.15

6) Jordan et Jennie sur Subaru Impreza... +6.42.13

7) Olivier et Francesca sur C2... 6.42.14

8) No Limit et Patblack sur Ford Ranger... +7.39.63

9) Herman et Mahery sur P 309... +10.05.65

10) Patrick et Eric sur Subaru Impreza +10.51.35