Maroc: Dakhla - Ouverture de la 4ème édition de l'Université culturelle d'hiver des jeunes MRE

Dakhla — La 4ème édition de l'Université culturelle d'hiver au profit des jeunes Marocains résidant à l'étranger s'est ouverte, lundi à Dakhla, sous le signe du "vivre-ensemble".

Initié par le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger en partenariat avec l'université Al-Akhawayn, cet évènement qui connaît la participation de plus de 60 MRE, vise à consolider les liens des nouvelles générations des marocains établis à l'étranger avec leur mère patrie, le Maroc, à favoriser les échanges interculturels et à consacrer les valeurs de tolérance et du respect de l'autre.

La 4ème édition de l'université d'hiver est l'occasion, également, pour les nouvelles générations MRE d'échanger avec des experts et des compétences nationales de manière à renforcer leur intégration dans les pays d'accueil et leur ouvrir de nouvelles perspectives professionnelles, à même de les encadrer et les encourager à participer au développement de leur pays.

S'exprimant à l'ouverture de cette rencontre, la ministre déléguée chargée des Marocains résidant à l'étranger, Nezha El Ouafi a souligné que cette édition qui se tient sous forme virtuelle et présentielle, se veut une plateforme d'échange et de communication entre les Marocains du monde d'une part et les jeunes marocains notamment ceux issus des provinces du Sud, en vue de préserver leur identité nationale dans toutes ses dimensions linguistiques, religieuses et culturelles.

L'organisation, au fil des années, de l'Université d'Hiver sous le thème du "vivre ensemble" a eu un impact positif sur les jeunes marocains du monde en ce sens qu'elle leur a permis non seulement de mieux comprendre le système des valeurs marocaines fondé sur la coexistence, la modération et la citoyenneté, mais aussi de découvrir les atouts de leur pays d'origine, sa diversité culturelle et linguistique qui puisent leur originalité dans la société marocaine qui rassemblent les différents affluents, a-t-elle expliqué.

De même, elle a noté que la communauté marocaine établie à l'étranger a montré au cours des dernières années sa considérable capacité à s'intégrer dans les sociétés des pays d'accueil, notamment les nouvelles générations, ayant pu mettre en évidence leurs compétences dans les différents domaines socio-professionnels ainsi que leur contribution effective dans la vie politique, la gestion locale et le domaine des affaires.

Dans ce sillage, Mme El Ouafi a souligné que son département a mis en place une politique culturelle ciblée permettant de diversifier l'offre culturelle, de répondre aux attentes et aspirations des Marocains du monde, plaidant pour ne pas utiliser le dossier d'immigration à des fins politiques susceptibles de porter atteinte à cette valeur ajoutée du capital humain conjoint.

La responsable gouvernementale a aussi mis l'accent sur l'expérience marocaine marquée par l'institutionnalisation et la constitutionnalisation du vivre-ensemble, de sorte que la nationalité et l'appartenance à la patrie relèvent des droits conférés par la Constitution du Royaume et qu'il n'y a pas de différence à l'intérieur du territoire national entre le citoyen résidant au Maroc et les Marocains résidant à l'étranger où qu'ils soient.

Ainsi, le Maroc ne cesse d'accorder un intérêt particulier à ses citoyens résidant à l'étranger en plaçant leurs intérêts au cœur de ses priorités, a-t-elle poursuivi, faisant observer que cette approche s'appuie sur plusieurs fondamentaux tels que les directives royales et les dispositions constitutionnelles, en plus du programme gouvernemental visant à accompagner les MRE, de mieux répondre à leurs attentes et d'adapter, en conséquence, tous les services à leurs besoins.

Par ailleurs, elle a mis en exergue les derniers succès diplomatiques relatifs à la sécurisation du poste-frontière El Guerguarat, pour assurer la libre circulation des biens et des personnes, tout en se félicitant de la gestion "sage" et "résolue" du dossier de l'intégrité territoriale du Royaume par SM le Roi Mohammed VI.

Cette édition de deux jours est marqué par la participation de plus de 60 MRE, âgés de 18 à 25 ans, venant de 19 pays de résidence, avec une présence féminine qui frôle les 78%. Durant ce rendez-vous culturel digital, les jeunes participants auront l'opportunité d'interagir durant les différents séminaires organisés, en visioconférence, sous le thème "le vivre ensemble", encadrés par des experts spécialisés dans le domaine.

La conférence inaugurale de cette 4éme édition virtuelle de l'Université d'Hiver a été présentée à distance par l'ingénieur en communication et un scientifique marocain au sein de l'Agence Spatiale Américaine "NASA", Kamal Oudrhiri

Le programme de cet évènement prévoit outre des séminaires axés sur les valeurs du vivre-ensemble, une conférence sur la cause nationale et une présentation sur le nouveau modèle de développement des provinces du Sud.

Cette rencontre a été marquée notamment par la présence du wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d'Oued Eddahab, Lamine Benomar, du président de l'université Al Akhawayn (AUI) à Ifrane, Amine Bensaid et des chefs de services extérieurs, ainsi que des élus et des acteurs de la société civile.