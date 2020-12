Burkina Faso: Ministère des Affaires étrangères - 25 agents distingués pour la première fois dans des ordres spécifiques

Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération a organisé une cérémonie de décoration de 25 agents dans les ordres spécifiques de l'administration du travail, le lundi 21 décembre 2020 à Ouagadougou.

Pendant de nombreuses années, le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération a exprimé le souhait de bénéficier, à l'instar de nombreux départements ministériels, d'une admission dans les ordres spécifiques. C'est désormais chose faite en ce sens que les plus hautes autorités du pays ont décidé de créer des médailles avec agrafes « Diplomatie » et « Amitié et coopération ». Pour la première fois, 25 agents ont bénéficié de ces médailles. La cérémonie de décoration a eu lieu dans la matinée du lundi 21 décembre 2020 à Ouagadougou. A l'occasion, le ministre en charge des affaires étrangères, Alpha Barry a exprimé sa joie de voir des agents de son département, être distingués dans des Ordres spécifiques. « Quand je suis arrivé dans ce ministère, il y a cinq ans, il n'y avait pas de décorations spécifiques pour le ministère des Affaires étrangères.

Ce qui était vécu par moi-même comme une frustration. Je me suis donc battu auprès des plus hautes autorités pour qu'on crée un ordre spécifique pour le ministère. Aujourd'hui, c'est un grand jour parce que c'est chose faite et je ne peux que m'en réjouir », a-t-il indiqué. Convaincu que les distinctions sont l'expression de la reconnaissance de l'Etat vis-à-vis des travailleurs qui se sont faits remarquer par leur ardeur et leur abnégation au travail, il a traduit sa gratitude aux récipiendaires dont le dévouement a permis à son département d'atteindre les missions qui lui ont toujours été assignées.

« La décoration dans l'ordre spécifique de l'administration du travail avec agrafes Diplomatie et Amitié et Coopération doit être perçue par le travailleur comme le couronnement de toute une carrière marquée par un don de soi, un dévouement au travail pour la mise en œuvre de la politique étrangère du président du Faso », a-t-il déclaré. Il a, par ailleurs, invité les récipiendaires à œuvrer davantage au rayonnement de la diplomatie burkinabè. Cette cérémonie de décoration a été l'occasion pour le ministère de traduire sa reconnaissance à l'ambassadrice du Sénégal en fin de mandat, Khadidiatou Tall Diagne qui a été élevée au rang d'Officier de l'ordre de l'Etalon.