Cameroun: Ligue de football des jeunes - La saison lancée

En ouverture le week-end dernier à Mbankomo, l'équipe de l'Anafoot a pris le dessus sur celle d'As Vatican (3-0) dans la catégorie des U15.

Les amateurs de football ne se sont pas ennuyés lors du lancement du championnat de la Ligue de football des jeunes du Cameroun (Lfjc) le week-end dernier au Centre d'excellence de la CAF à Mbankomo. Il y avait du talent et du beau jeu, au point de faire oublier le démarrage longtemps retardé du fait du Covid-19. En guise d'ouverture, l'équipe de l'Académie nationale de Football (Anafoot) et celle d'As Vatican se sont affrontées durant 70 minutes dans la catégorie des U15. Impatients d'en découdre avec leur adversaire du jour, les jeunes de l'Académie vont tout de suite afficher une bonne maîtrise collective. Le résultat ne se fait pas attendre, puisqu'à la troisième minute, l'avant-centre de l'Anafoot, Emmanuel Gabriel Ekoume, ne se fera pas prier pour inscrire le premier but de la partie. Les tentatives de réaction d'As Vatican vont mal cacher sa frilosité.

La 28e minute va s'avérer fatale pour les poulains du coach Jeff Morea Dongho qui vont concéder un pénalty. Une aubaine que Dio Khadim de l'Anafoot va saisir pour aggraver le score de la partie. La domination d'Anafoot va demeurer intacte jusqu'à la fin de la première partie de la rencontre.

A la reprise, les joueurs d'As Vatican prennent plus d'initiatives dans le jeu, au point d'inquiéter leurs adversaires. De légères frayeurs puisque l'Anafoot va de nouveau réagir à travers une troisième réalisation intervenue à la 51e minute. Un doublé d'Emmanuel Gabriel Ekoume. Le score de 3-0 va rester inchangé jusqu'à la fin.

Chez les U17, le match opposant Semences olympiques à Best Talent Academy s'est soldé par un score de parité (3-3). Il convient de souligner que cette compétition se déroule au niveau départemental. Les champions départementaux vont s'affronter pour déterminer le champion régional. Ensuite, il y aura une finale nationale qui va se dérouler à Douala ou à Yaoundé, dans chaque catégorie (U15 et U17). 583 équipes prennent ainsi part à ce championnat, soit 246 chez les U15 et 337 en U17. Elles vont livrer au total 4 490 matchs pour au cours de cette saison, soit 275 rencontres tous les week-ends. L'effectif total des joueurs est quant à lui évalué à 17 490 jeunes.