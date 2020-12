Sénégal: Majorité présidentielle - Le PIT se félicite de l'ouverture

Le Parti de l'indépendance et du travail (Pit) salue l'ouverture de la majorité présidentielle à d'autres forces politiques.

L'ouverture de la majorité présidentielle à d'autres forces politiques est à saluer, selon le Secrétariat du Comité central du Parti de l'indépendance et du travail (Pit). Dans un communiqué sanctionnant sa réunion du week-end dernier, Samba Sy et ses camarades se félicitent que « cette option conforte, quelque part, la ligne de large rassemblement du Pit ».

Dans le document, ce parti estime que la nature des défis à relever au niveau national, tout comme l'environnement sous-régional et mondial, commande à tout acteur politique lucide la recherche d'un maximum de synergie aux fins de préserver la stabilité sociale et la paix civile sur notre territoire, tout en poursuivant l'aventure commune qui fait de notre pays une véritable exception. « Ceci est d'autant plus impératif qu'il s'instaure, aujourd'hui plus qu'hier, une ère d'incertitudes révélant, au quotidien, l'extrême vulnérabilité de nombre de pays de tous les continents », souligne le Secrétariat du Comité central du Pit.

Dans un tel contexte, poursuit le communiqué, le Comité central invite tous les militants du parti à redoubler d'ardeur pour, dans les instances et à tous les échelons, continuer à donner le meilleur d'eux-mêmes, au service du Sénégal. « L'option du Pit, celle de Benno Bokk Yaakaar (Bby), c'est de faire de sorte qu'aucun Sénégalais ne soit laissé au bord de la route. Et cela commande, au-delà des professions de foi, une implication personnelle dans tout ce qui concourt à améliorer la qualité de vie des Sénégalais, partout à travers le territoire national ». Le Pit félicite les nombreux membres qui, par leur implication personnelle et leurs efforts soutenus, contribuent, dans un contexte de si grande difficulté, à maintenir une vie organisée du parti.

Se prononçant sur la seconde vague de la Covid-19, le Pit lance un appel pressant à tous les Sénégalais à renouer avec les gestes barrières et à adopter une discipline collective devant permette d'interrompre la dramatique chaine de transmission. Ceci permettra non seulement au Sénégal de préserver des vies humaines mais aussi d'espérer se soustraire de l'effondrement économique avec ses contrecoups ravageurs sur le plan social. « Ce qui se joue est d'une importance telle que chaque citoyen sénégalais doit mesurer l'étendue de ses responsabilités en comprenant que c'est de son engagement individuel que dépend le salut collectif », souligne cette formation politique.