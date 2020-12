Cote d'Ivoire: Pensions de retraite du secteur public - Le paiement a démarré le 18 décembre

L'Ips-Cgrae (l'Institution de prévoyance sociale-caisse générale des agents de l'État) a débuté, depuis le 18 décembre, le paiement des pensions aux retraités.

Abdrahamane T. Berté, directeur général de cette institution du secteur public, a fait cette annonce au cours de la traditionnelle rencontre de fin d'année des faîtières des associations de retraités et la direction générale de Ips-Cgrae, qui s'est tenue le 16 décembre au siège de l'institution. Cela, en prélude à la dernière session ordinaire de l'année du conseil d'administration, présidé par Blé Mamadou.

Cette décision qui n'a d'autre but que de permettre à ces seniors de « passer les fêtes de fin d'année dans la quiétude », selon le directeur général, a été également l'occasion de « recueillir leurs avis et suggestions dans la quête de l'amélioration permanente des assurés sociaux ».

En ce qui concerne les perspectives de l'année 2021, Abdrahamane Berté a annoncé, entre autres, la reprise de l'opération de contrôle physique des assurés sociaux, le lancement du Rcfae, l'inauguration de l'agence principale de San Pedro et la finalisation des projets portant sur les nouvelles prestations : AT/MP, Prestations familiales, Fonds social vieillesse. Non sans avoir rappelé les acquis de l'année écoulée relatifs à la Responsabilité sociétale de l'institution (Rse) face à la crise sanitaire ; la gestion technique des dossiers (délais de traitement, politique de déconcentration, paiements anticipés pour les fêtes de fin d'année...) ; le maintien du certificat Iso 9001, version 2015 ; et la signature du décret de création du régime de retraite complémentaire par capitalisation (Rcfae).

Le président Blé Mamadou s'est réjoui du travail abattu par ses hôtes sur le terrain, « gage de la convergence de vision entre ceux-ci et l'institution sur la garantie d'une retraite plus digne et fructueuse ».

Par ailleurs, il a exprimé sa gratitude au Président de la République, Alassane Ouattara, pour avoir pris « dès l'année 2012, un décret instituant l'Ips-Cgrae. Ce qui permet aujourd'hui à notre institution d'avoir pignon sur rue ».

Les présidents des deux faîtières, Kouassi Koffi Mathurin et Issa Diakité, respectivement présidents de la Fareci et du Conareci, ont dit « merci du fond du cœur » au président du conseil d'administration et au directeur général de l'Ips-Cgrae, pour la bienveillance de l'institution à leur égard.