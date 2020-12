Cote d'Ivoire: "Le gouvernement fera tout ce qui est humainement possible pour faire avancer les choses... "(Le premier ministre Hamed Bakayoko, dialogue politique)

Le lundi 21 décembre 2020, à l'ouverture du dialogue politique entre le gouvernement, les partis et groupement de partis politiques de l'opposition et de la société civile , à la Primature à Abidjan-Plateau, le Premier ministre Hamed Bakayoko a appelé les uns et les autres à la franchise et à l'ouverture pendant ces discussions, dans l'intérêt supérieur de la nation.

« Je vous invite, à l'occasion de ce débat, à ce que nous puissions nous élever et faire la preuve que nous regardons notre pays, nos populations, nos militants qui souffrent à chaque fois qu'il y a les crises; que nous regardons l'intérêt supérieur de la nation. Le gouvernement fera tout ce qui est dans son possible pour avancer les choses.

Je compte sur vous pour qu'il y ait également l'esprit d'ouverture. Évidemment, si on passe de préalables à préalables, pour empêcher de faire avancer les choses, on ne progressera pas. Il faut voir comment vous parler sincèrement », a dit le Chef du gouvernement.

« Bien heureusement, toutes les personnalités ici présentes ou représentées, se connaissent dans ce pays. Il y a des liens de famille, de liens d'amitié, des liens de fraternité entre les uns et les autres. Il y a eu même des liens d'alliance politique ou de désalliance que nous connaissons tous. Mais nous avons en commun notre pays. Parlons-nous franchement sans défiances, sans arrière calculs, pour la paix, pour faire avancer notre pays. En tant que chef du gouvernement, je vais vous dire ma pleine disponibilité à aborder toutes les questions. Et je le répète, bien heureusement, chacun des partis ici présents, a eu une occasion de pouvoir gouverner ce pays. Chacun connaît les contraintes du gouvernement. Et chacun connaît aussi les préoccupations de l'opposition. Mais, il s'agit d'un pays. », a-t-il poursuivi.