Cote d'Ivoire: Gestion des déchets biomédicaux - Plusieurs établissements sanitaires primés

Plusieurs établissements sanitaires du pays ont été honorés, le vendredi 18 décembre dernier, au cours d'une cérémonie, au Sofitel Hôtel Ivoire. Ils ont reçu des prix pour leur bonne gestion des déchets biomédicaux.

Au niveau des Etablissements sanitaires de premier contact, la Formation sanitaire de Wassakara et le dispensaire Notre Dame des Apôtres de Bouaké, ont été respectivement, classés 1er et deuxième. Pour ce qui est des hôpitaux généraux, l'hôpital Moscati de Yamoussoukro et l'hôpital général de Port-Bouët, ont reçu les 1er et 2e prix. En ce qui concerne les Centres hospitaliers régionaux (CHR), celui de Yamoussoukro a été classé 1er, par le jury, suivi de celui de San Pedro.

En outre, la Cliniques la Providence, à Cocody et la Clinique Grand Centre de Yopougon ont raflé les premier et deuxième prix de leur catégorie. Les Premier et deuxième prix des Polycliniques, sont revenus à la polyclinique de l'Indénié, au Plateau et celle des Deux-plateaux.

Enfin, au niveau des Centres hospitaliers Universitaires (CHU), celui d'Angré est arrivé en première position, suivi de celui de Cocody. Le super prix, ayant été attribué, au ministre de la Santé et de l'hygiène publique, Eugène Aka Aouélé pour sa gestion « efficace » du Covid 19.

Dénommée « Hosto Awards », cette cérémonie de distinction, qui était à sa 4e édition, est une initiative de SohapiGroup Communication, structure évoluant dans l'Evènementiel et la Communication.

Au cours de la cérémonie, l'initiateur du projet, Alla Aimé Konan président de SohapiGroup Communication, a souligné que ce prix a pour but de récompenser chaque année, les meilleurs établissements de santé, publics et privés, en termes d'Hygiène, de gestion de l'environnement, d'accueil et de qualité de soin.

Pour sa part, Dr. Tani Emmanuel, Conseiller technique, représentant le ministre Aka Aouélé a salué cette initiative qui contribue, selon lui, à créer une saine émulation au sein des établissements sanitaires du pays.

Aux récipiendaires, il a indiqué ceci : « A travers SohapiGroup, c'est la nation entière qui vous félicite et place en vous sa confiance. Vous faites partie des modèles ivoiriens.».

La présidente du Jury, Mme Assouan Marie Chantal, également conseiller technique du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, a quant à elle, souligné que la sélection a été faite sur la base d'une enquête sur les établissements sanitaires, auprès des populations. A l'en croire, Plus de 200 établissements de santé ont été sillonnés à cette occasion.