Cote d'Ivoire: ART et Culture / Fondation BJKD - Jacobleu en Pièce Unique

Le 17 décembre, au sein de ses locaux à Cocody Danga, Rue de la Cannebière, la fondation BJKD a ouvert un espace dédié à l'art et à la culture. Sur les cimaises, les œuvres d'artistes, professionnels, collectionneurs, mécènes et amateurs étaient en exposition, avec comme artiste majeur Jacobleu.

Le peintre pluridimensionnel ivoirien a présenté « Pièce Unique », le nouveau concept qu'il a créé et qui servira de plateforme d'exposition d'œuvres d'art mais aussi de site de rendez-vous pour des rencontres culturelles diverses à Abidjan.

Pour cette première, dont la présente exposition se tient jusqu'à demain 23 décembre, Jacobleu a réuni autour de lui deux designers ivoiriens d'exception : Vincent Niamien, pionnier et précurseur du Design mobilier en Côte d'Ivoire et également lauréat 1996 du Grand Prix de la créativité de Dak'Art ; et Amess, (Bedel Bertrand Amessan), grand spécialiste du bois, du fer, du marbre, de la vitre et de la récupération.

L'originalité des sept toiles de Jacobleu, ainsi que des quatre et des six mobiliers de Vincent Niamien et d'Amess, tranche dans leur conception et l'harmonie des couleurs. Artistes engagés, Jacobleu, Amess et Vincent Niamien mettent résolument en avant les valeurs liées à la promotion de la paix et de la culture.

Des valeurs amplement partagées par la fondation BJKD, qui a pour objectifs, entre autres, de soutenir valablement le développement de nouvelles énergies créatives, de talents productifs. Pour la présidente de la fondation BJKD, Olga Djadji, « ce partenariat entre notre structure et Jacobleu est une initiative heureuse qui permettra de travailler sur nos objectifs : accompagner les artistes et aider ceux d'entre eux qui ont besoin d'un coup de pouce », a-t-elle indiqué.

Quant à Jacobleu, initiateur de plusieurs projets artistiques et culturels et qui n'est jamais à court d'idées inédites, il compte faire de « Pièce Unique », une des adresses culturelles les plus bouillonnantes de la place.