Cote d'Ivoire: Présidence CAF Anouma candidat pour une gestion moderne, responsable et transparente

Jacques Anouma, président d'honneur de la FIF a officiellement annoncé, le lundi 21 décembre 2020, à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères au Plateau,sa candidature à la présidence de la Confédération Africaine de Football (CAF) en présence du ministre des Affaires étrangères, Ally Coulibaly , du ministre des Sports, Danho Paulin, du président de la FIF, Dehoulé Omer et des membres du comité des Sages, conduits par Laurent Dona Fologo.

" Je suis candidat pour restaurer notre maison commune, je suis candidat pour une gestion moderne, responsable et transparente de la CAF. J'insiste sur ces trois principes qui guideront mon action. J'ai une vision claire, j'ai un projet de développement innovant qui s'intitule sobrement : SERVIR LE FOOTBALL (... ) Avec une équipe soudée, compétente et intègre, je veux rendre son prestige à la CAF pour redonner du lustre au football africain ! Cela, nous pouvons le faire nous-mêmes, entre Africains et Africains... Nous avons les ressources humaines, morales et techniques pour faire de notre football une référence mondiale" , a déclaré le président de l'Afad.

Jacques Anouma s'est félicité du soutien total du président de la République à sa candidature , ainsi que ceux des membres du gouvernement et l'ensemble des Ivoiriens qui ont pris fait et cause pour sa candidature. Une mobilisation autour de sa candidature qui l'encourage à aller chercher les voix nécessaires pour être élu si sa candidature est retenue le 12 janvier 2021. "Déterminés, nous le sommes. La compétition dans laquelle nous nous engageons est capitale pour l'avenir du football sur le continent. En quelque sorte, une autre coupe d'Afrique se joue. Vous savez que les Éléphants ont été deux fois champions d'Afrique, alors nous espérons tous faire honneur au dicton : « Il n'y a jamais deux sans trois ». Comme vous le savez, la liste des candidats retenus sera publiée le 12 janvier 2021. Si je suis retenu, il nous faudra nous mettre en branle, faire corps, pour échanger, rencontrer, convaincre les 54 Présidents de fédérations africaines de football, que notre projet est le plus ambitieux, le plus réaliste, le plus viable", a soutenu le candidat déclaré.

Les ministres Danho Paulin et Ally Coulibaly ont réaffirmé le soutien du gouvernement dans cette bataille qui s'annonce rude. Ils ont promis de jouer leur partition pour qu'au soir du 12 mars 2021, l'Ivoirien Jacques Anouma devienne le futur président de la CAF. Le Comité exécutif de la FIF, à travers son président Dehoulé Omer, a à nouveau marqué son adhésion à cette candidature.