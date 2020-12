Cote d'Ivoire: Transformation des produits agricoles locaux - Kouassi Adjoumani promet le soutien gouvernement aux acteurs du secteur

Durant une semaine (21 au 28 décembre), à compter d'hier, les denrées issues de la transformation des produits agricoles locaux seront sous la rampe des projecteurs à la place « la Sorbone » au Plateau, à Abidjan, dans le cadre la foire dénommée « au Carrefour du terroir ». Organisé conjointement par la « Boutique paysanne » et l'Institut européen de coopération et de développement (Iecd), cette foire a la particularité de donner de la visibilité aux productions des petits transformateurs, notamment des coopératives, des Pme et des Tpe.

Une cible d'opérateurs économiques à qui le ministre de l'Agriculture et du développement rural, Kobénan Kouassi Adjoumani, parrain de l'événement, a promis tout le soutien du gouvernement. « Le Président Alassane Ouattara a dit que son mandat actuel sera consacré au femmes et aux jeunes. Le Chef de l'État a donné des instructions pour que les transformateurs soient soutenus », a-t-il déclaré à la cérémonie d'ouverture de la foire.

Selon Kouassi Adjoumani, la politique du gouvernement vise à accompagner les femmes et les jeunes entrepreneurs. « Le Pnia 2 intègre toute la chaîne de valeur, à savoir la production, la transformation et la commercialisation », a-t-il rappelé.

Auparavant, Patrick Sékongo, le représentant pays de l'Iecd, a fait un plaidoyer pour plus de soutien à la transformation des produits agricoles locaux. Il a indiqué que pour son organisation, le développement du pays repose sur deux piliers essentiels : la formation des ressources humaines et la transformation. Dans cette optique, l'Iecd a offert des formations à des transformateurs en plus du soutien qu'il leur apporte. « Nous voulons une intensification du travail de transformation. Aussi faut-il mettre en place un mécanisme d'accompagnement des transformateurs. Nous avons besoin d'un soutien institutionnel », a-t-il plaidé.

Outre l'aspect festif et l'exposition des produits du terroir, la foire est aussi une plateforme pour nouer des affaires, a souligné Flore Lago, présidente de la « Boutique paysanne ».

La « Boutique paysanne » regroupe des coopératives de producteurs des quatre coins du pays. Elle encadre et améliore la professionnalisation des chaînes de valeur de la post-production à la mise à consommation de leurs produits. Elle est donc, d'une part, une aubaine pour les producteurs locaux à qui elle permet de promouvoir et de vendre leurs productions. Et d'autre part une excellente manière d'inciter les Ivoiriens à consommer local.