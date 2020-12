Cote d'Ivoire: Avant le lancement de "Abidjan Ville Lumière 2020" - Beugré Mambé en visite sur les sites d'illumination

Le District Autonome d'Abidjan procédera, le 22 décembre, à 18 heures, au lancement de l'édition 2020 d'Abidjan Ville Lumières", au rond-point de la mairie d'Abobo. A quelques heures de l'événement qui est placé sous le haut parrainage de la Première dame de la République de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, Robert Beugré Mambé, Ministre gouverneur du District Autonome d'Abidjan, l'institution organisatrice de ces festivités de fin d'année, était dans la nuit du dimanche 20 au lundi 21 décembre présent sur le terrain.

Beugré Mambé s'est donc rendu au rond-point d'Abobo, à l'espace HKB à Cocody, au Grand carrefour de Koumassi et à la place de la République au Plateau, afin de constater l'état d'avancement des travaux, d'encourager et de galvaniser les techniciens qui sont à l'œuvre de jour comme de nuit.

En compagnie de certains membres du bureau du Conseil dont le 1er Vice-Gouverneur, Yéo Klotioloma, Robert Beugré Mambé a expliqué que la finalité de l'édition 2020 d'Abidjan Ville Lumières est de faire table rase des incompréhensions passées, de s'unir autour des institutions de la République pour donner une chance à la Côte d'Ivoire de poursuivre sa dynamique de développement amorcée au lendemain de la crise post-électorale de 2011.

Placée sous le thème « Paix, facteur de développement durable », cette édition innove avec des actions sociales en faveur des familles à faibles revenus et des institutions sociales du District Autonome d'Abidjan. « Nous n'avons pas le droit de reculer. Il faut avancer car c'est ce que les populations attendent : plus de routes, plus d'hôpitaux, plus d'écoles et d'universités, plus d'emplois et plus de social. C'est dans un environnement de paix que toutes ces infrastructures pourront se réaliser», a indiqué le ministre gouverneur.