Cote d'Ivoire: Église catholique/Jean Pierre Cardinal Kutwa aux laïcs - « L'Église c'est nous... Notre agir la fragilise »

Son Eminence Jean Pierre Cardinal Kutwa a présidé dimanche un double événement : l'envoi en mission des membres de l'association des cadres catholiques de Côte d'Ivoire et la messe de clôture de la semaine du laïcat diocésain.

Le prélat a profité de cette occasion pour inviter ses hôtes à ne jamais oublier que l'unité s'impose pour affermir la crédibilité de l'évangile et le témoignage chrétien dans un contexte politiquement contraignant et actuellement instable. Pour lui, cette unité, c'est celle qui doit être comprise aujourd'hui en termes de coresponsabilité ! « Vous devez comprendre que l'Église dont nous parlons, c'est nous qui la constituons : notre agir devient alors son agir ; nos faiblesses, nos fautes et nos déviations la fragilisent, mais également la discréditent dans l'annonce du règne du Christ », a dit le cardinal.

Aussi a-t-il indiqué qu'en ce 4e dimanche de l'avent, « face aux exigences de la mission qui sera la vôtre, il est impératif que vous soyez comme la vierge Marie, à l'affût de Dieu, prêts à répondre à l'appel le plus dérangeant ». Pour ce faire, les cadres et laïcs doivent, selon le prélat, apprendre à faire silence pour entendre les pas de l'être aimé qui approche. « Soyez tournés vers Celui qui vient chaque année à Noël ! On ne le dira jamais assez, Dieu a besoin d'hommes et de femmes pour étendre son règne d'amour, de paix et de justice à toutes les nations. Je compte sur vous. Notre Église en Côte d'Ivoire compte sur vous ». Le cardinal a aussi repris pour ses fils spirituels les mots contenus dans le préambule du décret sur l'apostolat des laïcs : « Notre temps n'exige pas un moindre zèle de la part des laïcs ; les circonstances actuelles réclament d'eux au contraire un apostolat toujours plus intense et plus étendu... Le signe de cette urgente nécessité aux multiples aspects est l'action manifeste du Saint Esprit qui rend aujourd'hui les laïcs de plus en plus conscients de leur propre responsabilité et les incite partout à servir le Christ et l'Église ».

A la fin de la messe, Patrice Yao, président du Conseil national du laïcat, a indiqué que le premier objectif de son mouvement, c'est le témoignage des chrétiens dans leur vie quotidienne ; dans leur milieu de travail, dans leur famille et dans leur quartier. Le second est de faire en sorte que l'Église catholique en Côte d'Ivoire puisse atteindre son autonomie. Cette mission incombe, selon lui, aux laïcs.

Quant à Dr Loba Martin, président des cadres catholiques qui succède à Madeleine Yao, il a confié aux journalistes, à la fin de la messe, que sa priorité c'est la formation. Parce qu'un cadre catholique qui n'est pas formé peut causer des dégâts autour de lui par son comportement. « La formation nous permet de savoir où nous orienter, comment nous comporter », a-t-il signifié.