Cote d'Ivoire: Lutte contre le chômage - L'application mobile « Babinounou » officiellement lancée

Dans le cadre de la lutte contre le chômage des femmes et des jeunes en côte d'ivoire, une application mobile dénommée « Babinounou » a été officiellement lancée, le lundi 21 décembre 2020, à l'hôtel Tiama, à Abidjan-Plateau.

Application de mise en relations, cette plateforme est dédiée aux familles c'est-à-dire, à la femme active à la recherche de facilités de vie, maman à la recherche de solutions pratiques pour sa maison et ses enfants, chef d'entreprise soumise aux exigences de rentabilité, donc à l'affût d'idées novatrices et économiquement viable, mais aussi et surtout socialement engagées. Mais derrière cette symbolique cette application s'intéresse également un ensemble de métiers dits petits mais grands de par leur côté indispensable à savoir les particuliers tels que les électriciens, les jardinier, les chorégraphes, des menuisiers, les mécaniciens, les ébénistes, les cuisiniers, des plombiers, des coiffeurs, les chauffeurs etc. Mais aussi les entreprises qui ont besoin de personnels pour les tâches quotidiennes. L'inscription est gratuite et se fait par téléchargement de l'application.

Yannick Gnaman, représentant le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré, a salué les responsables de ce projet. Selon lui, cette application mobile s'inscrit dans la droite ligne de la politique du gouvernement qui a fait de la lutte contre le chômage des jeunes, l'une de ses priorités. Il a par ailleurs indiqué que l'Agence emploi jeunes va soutenir Babinounou pour en faire un véritable succès au profit des femmes et de la jeunesse ivoirienne.

« Cette initiative est à saluer », a pour sa part déclaré, le colonel Jean-Paul Ernest Koné, qui représentait pour la circonstance, le ministre des Ressources Animales et Halieutiques (Mirah), Moussa Dosso. Eu égard aux multiples avantages qu'offre cette application, le colonel Koné se dit persuadé que plusieurs personnes vont saisir cette opportunité qui leur permettra de sortir de la précarité.

L'initiatrice du projet, Pascale Kouamé, a remercié les ministères techniques et les partenaires qui l'accompagnent dans cette nouvelle aventure. « Babinounou, c'est le besoin qu'on a ressenti mon équipe et moi pour faire notre part dans la lutte contre le chômage des femmes et des jeunes à travers la création de cette application. Il suffit donc de s'inscrire en faisant entrer ses coordonnées et décidé si on est en babipro, un professionnel, un talent qui propose ses services ou bien si on est un babizen, c'est-à-dire quelqu'un qui est à la recherche de tranquillité et de sérénité pour utiliser les talents de ces différents babipros, donc des professionnels », a-t-elle expliqué.

A en croire Pascale Kouamé, Babinounou ambitionne de traiter toutes les données soumises, données facilitant ensuite des mises en relations ciblées, avec un système intégré et sécurisé des paiements, sans oublier leur géo-traitement afin d'optimiser l'expérience utilisateur.

Pour sa part, Pascale Porquet, proche collaboratrice de Pascale Kouamé, elle a souligné que Babinounou est innovante, performante et solidaire parce qu'elle promeut l'insertion professionnelle. Selon elle, cette application entend générer plus d'un million de mise en relations par an et ambitionne surtout de subventionner mille formations courtes et pratiques par an.