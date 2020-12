Cote d'Ivoire: Muay Thaï (Boxe Thaïlandaise) - Du balaise à Abidjan le 27 février 2021

Oly Yves Roland dit Oly La machine, le champion ivoirien de Muay Thaï, joue gros le 27 février 2021, au Palais des sports de Treichville, devant son public. Il ira à la conquête du titre de champion d'Afrique des lourds, version Wbc. C'est un passage obligé pour le champion ivoirien qui vise le titre mondial de la Wbc, ont indiqué les organisateurs.

Outre ce combat phare, le promoteur Patrick Atlan et la Wbc Afrique, représenté par son président Hadj Bettahar, offriront également au public ivoirien un autre championnat d'Afrique des 79 kg, version Wbc avec l'Algérien Billal Charoef et enfin un championnat du monde des 70 kg , version Wbf. Un programme alléchant que les organisateurs ont présenté vendredi dernier lors d'une conférence de presse.

Ils ont livré à l'occasion tous les contours de cette soirée, et principalement l'enjeu que représente le combat que va livrer Oly La Machine. « Nous organisons ce championnat d'Afrique qui sert de préparation au championnat du monde. Il est qualificatif pour la demi-finale du championnat du monde car nous devons arriver à la finale mondiale Wbc des poids lourds d'ici la fin de l'année », a précisé le président de la Wbc Afrique, Hadj Bettahar.

Pour le promoteur, Patrick Atlan, la Côte d'Ivoire a une chance d'être championne du monde Wbc avec Oly La Machine. « Nous avons été reçus par le ministre des Sports et je lui ai promis qu'on aura un champion du monde poids lourds, la catégorie reine, ce que le football n'a pas réussi », a-t-il déclaré. Un challenge qui évidemment fait languir d'impatience le champion ivoirien qui, comme tout combattant, rêve de la ceinture verte. « Cela fait 12 ans que je pratique la boxe thaïlandaise. Je veux marquer un grand coup et apporter la lumière sur notre pays. C'est une joie et une grâce pour moi d'être porteur d'espoir de la nation et de tous les jeunes qui pratiquent cet art martial. Je suis impatient de disputer ce championnat du monde, je l'attends de pied ferme », a-t-il déclaré.

Outre ces championnats professionnels, la soirée du 27 février sera également chargée de combats amateurs. « Ce sera une réunion au cours de laquelle, il y aura 9 combats. Quatre combats professionnels et cinq combats amateurs pour les locaux », a confirmé le président de la Wbc Afrique.

Oly La Machine, par ailleurs, président de l'Association 225 Fight Show, a donné les détails des autres combats amateurs et expliqué le bien-fondé de son association. « C'est une ligue qui a été pensée pour essayer de faire quelque chose de nouveau en organisant un format de compétition qui va permettre aux jeunes et aux clubs de profiter des avantages de la professionnalisation de la filière », a expliqué Oly La Machine. En partenariat avec la Wbc Afrique, Fight show compte organiser 5 soirées au bout desquelles sortira le champion de la Ligue. « Cela leur permettra d'entrer dans le classement Wbc national et, à la longue, africain, mais également d'obtenir une bourse en fin d'année », a-t-il ajouté. Au total ce sera six évènements dans l'année soit un tous les deux mois.