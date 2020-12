Cote d'Ivoire: Ouraga Obou, président de la Commission d'attribution des Prix Ascad - « Nous avons eu treize candidats éligibles dont trois seront nominés »

interview

Comment évoluent les préparatifs du double événement que s'apprête à accueillir l'Ascad, concernant la cérémonie d'attribution du 9e prix qui coïncide avec le dixième anniversaire du Prix Ascad ?

Les préparatifs vont bon train. Les organisations concernées et les personnes invitées ont été informées de la date du mercredi 30 décembre, de 16h à 18h30mn, date à laquelle aura lieu le double événement d'attribution du Prix 2020 qui coïncide avec le dixième anniversaire du Prix Ascad qui se tiendra cette année sous le thème : « Contribution à la protection de l'enfance en danger en Côte d'Ivoire ».

Organisée par l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines (Ascad), à l'initiative de la Commission d'attribution du Prix Ascad, cette cérémonie se tiendra sous la présidence d'honneur du Pr Bakayoko-Ly Ramata, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et en présence du président de l'Académie, le Pr Hauhouot Asseypo Antoine.

Je précise que cette cérémonie était initialement prévue le 23 juillet, mais, impactée par la situation de la Covid-19, elle a été freinée et se tiendra le 30 décembre prochain. L'événement nous donne ainsi l'occasion d'inviter toutes les personnalités qui œuvrent dans le domaine de l'enfant.

Combien de candidatures avez-vous enregistrées pour cette édition ?

Disons que nous avons eu 13 candidats éligibles dont trois seront nominés. Le lauréat s'en ira avec le premier prix doté de cinq millions de F Cfa. Il y a deux prix d'encouragement : le premier est doté de 2,5 millions de F Cfa et le second de 2 millions de F Cfa.

La question de l'enfance en danger se pose toujours avec acuité dans nos cités. Quelles sont les personnalités invitées pour mieux orienter la recherche de solutions aux problèmes que révèle le thème de ce dixième anniversaire?

Tout naturellement, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, le Pr Bakayoko Ly-Ramata. Cela, à double titre. D'abord en tant que ministre, puis en tant que mère. On se dit aussi qu'on ne peut pas célébrer les enfants sans eux. Les enfants du parlement seront donc présents et prendront la parole, car nous estimons que c'est à eux de faire leur propre plaidoyer sur les questions de l'enfance en danger. C'est aussi l'un des points qui fait la particularité de cette édition anniversaire.

Puisque pendant les éditions précédentes, des organisations intervenant dans des secteurs précis étaient célébrées au concours. Cette année, nous avons décidé d'inviter les personnes directement concernées par les activités dont il est question dans le thème. D'où la présence des enfants de Côte d'Ivoire représentés par ceux du parlement des enfants.

Ils feront leur propre plaidoyer sur leur propre situation en leur donnant la parole. Ils ne seront donc pas présents comme des figurants. Ils seront appelés à distinguer les participants. Cela nous paraît important. Il faut que les intéressés eux-mêmes viennent voir ce qui est fait pour eux. Cela pourrait aussi les encourager à se prendre en charge d'une manière ou d'une autre.

A part la présence des concernés, quels autres points de l'organisation constitueront la particularité de cette édition ?

Comme il s'agit d'un anniversaire, la parole sera donnée également aux lauréats des années précédentes pour qu'ils disent ce que le prix leur a apporté. Il y aura une projection de film institutionnel où chaque bénéficiaire dira ce que le prix lui a apporté. L'Ascad saisira l'occasion pour plancher sur l'attribution du prix pour savoir les acquis à consolider ainsi que ce qui manque et qu'il faudrait améliorer aux prochaines éditions.

Nous entendrons ainsi les lauréats depuis 2010 et respectivement nommés : Philomène Séri Kouassi- Aboua Louis Roi- Johnson Félicia, en 2010 sur le thème : « Contribution aux sciences agronomiques ». En 2011, le prix Ascad organisé sous le thème : « Contribution à la protection et à la promotion de l'environnement » est revenu au Csrs. Sous le thème : « Contribution à la promotion et à la valorisation des langues nationales », le premier prix est revenu à Mme Dréhi née Lorougnon Mical et en 2013, avec le thème : « Contribution à la promotion de l'éducation de la jeune fille en Côte d'Ivoire », la Congrégation Notre Dame des apôtres de Yamoussoukro a raflé le premier prix. International Youth Felowship a raflé le prix Ascad en 2014 sous le thème : « Contribution à la promotion des jeunes par les arts vivants (théâtre, musique, danse... ».

En 2015 sous le thème : « Contribution à la promotion des inventeurs et créateurs dans le domaine des sciences et techniques en rapport avec le développement », le premier prix est revenu à Mme Bamba Biti. En 2016 sous le thème « Contribution à la promotion des droits de l'homme en Côte d'Ivoire », le prix est revenu à l'Ong Beda-CI et enfin en 2017, sous le thème « Contribution à l'autonomisation économique de la femme en Côte d'Ivoire ». Pour ces dix ans, nous ferons le point sur nos travaux. Nous ferons notre propre bilan en refusant de tomber dans l'autosatisfaction. Ce sera donc un temps de critique et d'autocritique.