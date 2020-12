Congo-Brazzaville: Fonction publique - Plus de 4 500 agents à recruter en 2021

La loi de finances exercice 2021, adoptée récemment par le Parlement à hauteur de 1 873 957 milliards FCFA en ressources et 1 523 387 milliards FCFA en dépenses prévoit, entre autres, le recrutement de 4 515 nouveaux agents à la fonction publique.

En dépit de la situation économique et financière que traverse le pays, le gouvernement entend renforcer les effectifs dans plusieurs secteurs d'activités. Pour une première fois, les quotas des postes budgétaires ouverts dans les secteurs de l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire (général et technique) et de la santé de base sont départementaux. « Les décrets et arrêtés des recrutements préciseront les collectivités locales d'affectation ou de mise à disposition », a précisé le rapport de la commission économie et finances de l'Assemblée nationale.

S'agissant des recrutements proprement dits, il est prévu 1700 postes au niveau de l'enseignement primaire, secondaire et alphabétisation ; 410 à l'enseignement technique et professionnel, formation qualifiante et emploi ; 80 aux affaires sociales et action humanitaire. Au ministère de la Santé, de la population, de la promotion de la femme et de l'Intégration de la femme au développement, 715 places sont disponibles, dont 268 pour les médecins formés à Cuba.

Avec plus de 1000 décisionnaires, en attente de recrutement, le ministère de la Communication et des médias s'est vu réserver 100 postes ; la Culture et les arts 30 places ; Sports et éducation physique 60 ; Jeunesse et éducation civique 60 ; Agriculture, élevage et pêche 250 ; Ecoles de formation 120 ; Finances et budget 90.

Le ministère de la Fonction publique bénéficie d'un quota de 250 places ; Justice, droits humains et promotion des peuples autochtones 40 ; Commerce 35 ; Aménagement, équipement du territoire, grands travaux 65 ; Affaires foncières et domaine public 70 ; Recherche scientifique 40 postes.

Le ministère de l'Economie forestière sera, quant à lui, pourvu de 60 postes ; Tourisme 35 ; Enseignement supérieur 180 ; Postes et télécommunications 25 ; autres institutions 100.

Pour relancer la politique économique, le gouvernement s'est engagé à respecter les principaux engagements pris. Il s'agit, notamment, de prioriser les dépenses à caractère social ainsi que des dépenses d'investissements favorisant le retour à l'activité et l'emploi. Des objectifs qui passent par la finalisation des travaux d'amélioration des plateaux techniques du Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville ; l'extension de l'offre de soins avec l'achèvement des travaux des deux hôpitaux généraux(Brazzaville et Pointe-Noire). A cela s'ajoute, le financement de l'opérationnalisation de la caisse d'assurance maladie universelle.