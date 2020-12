Ile Maurice: Post-Wakashio - Nagashiki Shipping veut éviter un autre incident avec ses navires

MV Wakashio: retour sur le pire désastre écologique du pays

Les navires de Nagashiki Shipping Co. Ltd subissent des améliorations, dans le sillage du naufrage du MV Wakashio. Des efforts ont été entrepris concernant le système de gestion de l'armateur et la société de gestion du navire, se basant sur des données récoltées à propos des raisons qui ont mené à l'échouement du vraquier nippon : «Nous avons initié, et formulé notre plan de prévention afin de nous assurer qu'un autre incident ne se répète.»

L'armateur prévoit ainsi l'installation de caméras de surveillance sur le pont. «Nous avons commencé une opération d'essai sur certains de nos propres navires et après avoir vérifié l'effet, nous envisagerons de l'installer sur tous les navires». Afin d'améliorer les équipements de communication, Nagashiki Shipping Co.Ltd, prévoit d'installer un système à haute vitesse et de grande capacité sur toute leur flotte. L'autre considération de l'armateur est l'introduction d'un système de surveillance des mouvements de leurs navires depuis leurs bureaux.

L'armateur veut également instaurer une formation pré-embarquement pour les capitaines et les ingénieurs en chef afin de les sensibiliser sur la sécurité. Evaluer des officiers supérieurs (capitaine, chef mécanicien, chef officier, premier mécanicien), de manière à ce qu'avant d'embarquer l'employé soit confirmé apte à occuper le poste par la société de gestion du navire ou l'agent de recrutement de l'équipage. Surtout concernant les embauches de ceux en milieu de carrière.

Téléphones portables interdits

A propos de la sécurité, l'armateur exige une conformité rigoureuse de la procédure de navigation. En effet, la société de gestion sera obligée de demander à tous les officiers de pont qui accéderont aux navires de lire attentivement les procédures relatives aux fonctions et responsabilités, le quart de voyage et les plans de passage. «Ce document devra être signé par l'officier concerné et la société de gestion du navire et nous être transmis avant l'embarquement».

L'utilisation de téléphones portables personnels pendant les heures de travail et sur la passerelle du navire est interdite. Ensuite, une formation des surveillants de la navigation sera développée, pour une amélioration des connaissances du fonctionnement des cartes électroniques. Les navires auront un accès complet à ces dernières, sans devoir passer par le processus d'achat, individuellement pour chaque navire.

Plan de voyage modifié

Ces mesures sont basées sur les informations transmis par l'équipage du MV Wakashio. Selon Nagashiki Shipping Co.Ltd, le vraquier a modifié son plan de voyage deux jours avant l'échouement (23 juillet) afin de réduire leur distance des côtes de Maurice de 22 milles nautiques à 5 milles nautiques. Le jour de l'échouement, soit le 25 juillet, ils ont tenté de réduire leur distance des côtes à environ 2 milles nautiques utilisant une carte marine sans échelle suffisante pour confirmer où le vraquier se situait précisément, et qu'ils soient informés de la profondeur de l'eau.

Pour l'armateur, il est probable qu'il y avait un manque de conscience de la sécurité, et qu'il était dangereux de naviguer si près des côtes en faisant de telles manœuvres.

«Cet acte inconscient signifiait que les lignes directrices sur l'exécution de la navigation de manière sûre et les efforts pour se conformer étaient insuffisants, car ils n'avaient pas préparé et exécuté un plan de passage approprié, n'avaient pas et n'utilisaient pas les bonnes cartes marines et ont négligé la veille visuelle et radar».