Ile Maurice: Mort suspecte de Kistnen - À la poursuite de la mystérieuse voiture rouge

Des posts circulent sur les réseaux sociaux disant que la voiture rouge utilisée pour transporter Kistnen ou son cadavre, appartiendrait à un conseiller du Premier ministre. Contacté, ce dernier nie avoir une voiture rouge ni rouler dans un tel véhicule, ajoutant sur un ton ironique : «Si je devais choisir la couleur de ma voiture, le rouge serait la dernière couleur que j'aurais choisie. J'opterai plutôt pour l'orange ou le blanc.» Et concernant Soopramanien Kistnen, le conseiller affirme ne pas le connaître et ne lui avoir jamais parlé. Il nous fait savoir aussi qu'il a déjà déposé une plainte contre X pour diffamation.

Par ailleurs, la voiture rouge, qui a été retrouvée avec des traces de sang, se trouverait déjà dans la cour d'un poste de police des basses Plaines-Wilhems. Elle a été impliquée au début de décembre dans un accident de la route et appartiendrait à un policier. Ce dernier a affirmé que la voiture était inutilisable jusqu'à début décembre, quand elle a été accidentée. Il nie toute implication dans l'affaire Kistnen et compte déposer plainte contre Me Rama Valayden, qui aurait rendu public le numéro de la voiture.

Quant aux traces de sang, un enquêteur de la police dit attendre les résultats de l'analyse pour savoir si le sang est d'origine animale ou humaine. «Il y a encore trois ans, la voiture appartenait à un marchand de briyani, qui aurait pu y transporter de la viande de bœuf ou du poulet dont le sang aurait pu rester dans le coffre. Il est préférable d'attendre le rapport du Forensic Science Laboratory avant de se prononcer.»

Simla Kistnen loge une Private Prosecution contre le ministre Sawmynaden

La veuve de Soopramanien Kistnen, Simla Kistnen, ne lâche pas le ministre Yogida Sawmynaden. Hier, elle a déposé au tribunal de Port-Louis une Private Prosecution contre le ministre du Commerce. Cette démarche a trait au poste de Constituency Clerk qu'elle occuperait officiellement mais dont elle ne savait rien. Et encore moins a-t-elle touché le moindre sou des Rs 15 000 mensuelles payables normalement aux assistants parlementaires. Dans sa plainte, Simla Kistnen accuse le ministre Sawmynaden d'abus d'autorité, entre autres.

Selon l'affidavit, le mi- nistre Sawmynaden aurait, en 2020, fait une fausse déclaration à la Mauritius Revenue Authority (MRA), disant qu'il employait l'épouse de Soopramanien Kistnen comme sa Constituency Clerk et qu'il lui versait Rs 15 000 par mois. En raison de cette fausse déclaration, dit-elle, elle a été injustement disqualifiée pour bénéficier du Self Employed Assistance Scheme pendant le confinement.

Cette affaire sera appelée devant le tribunal de Port-Louis, le 29 décembre. Dans sa motion, la veuve de Soopramanien Kistnen demande à cette instance judiciaire de convoquer le ministre en question pour répondre de cette accusation et justifier les raisons pour lesquelles une interdiction de quitter le pays ne devrait pas être émise contre lui.

Le but de cette Private Prosection, dit-elle, dans son affidavit, rédigé par Me Vasanta Atmarow, avoué, est également de prévenir du risque de 'tampering with evidence' (soit de manipuler des preuves) et d'influencer les témoins. Dans son affidavit, elle explique que son défunt mari était très proche du ministre Sawmynaden.

Pour rappel, après enquête auprès de la MRA et du bureau du National Pensions Fund/National Savings Fund, son mari et elle ont été surpris d'apprendre qu'elle était employée comme la Constituemcy Clerk du ministre Sawmynaden.

Simla Kistnen avait porté plainte formellement le 8 décembre à la commission anti-corruption contre le ministre Sawmynaden. Action qui n'a rien donné jusqu'à présent.

Elle est représentée par Mes Rama Valayden, Sanjeev Teeluckdharry, Roshi Bhadain et Anoup Goodary, avocats.