Egypte: Protocole de coopération entre le bureau de représentation commerciale et la Banque Misr

La ministre du Commerce et de l'Industrie, Névine Gamea et le vice-PDG de la Banque Misr, Akef El-Maghrabi, ont assisté mardi à la signature d'un protocole de coopération entre le bureau de représentation commerciale égyptien et Banque Misr en matière de financement des programmes de promotion des exportations égyptiennes vers les marchés mondiaux en particulier ceux africains.

Mme Gamea a indiqué que le protocole, étalé sur un an et demi à partir du 1er janvier 2020, soutenait l'orientation actuelle du ministère à accroître les exportations égyptiennes vers les marchés mondiaux surtout africains soulignant que le protocole visait à développer la compétitivité de nombre de secteurs d'exportations, à former les nouveaux exportateurs et les petits fabricants, organiser des ateliers du travail, des séances de sensibilisation pour les exportateurs et des semaines commerciales, et à envoyer des missions de commercialisation vers les marchés africains.

Pour sa part, le chef du bureau de représentation commerciale, Ahmed Maghawri a souligné que le rôle du bureau consistait à accroître les avantages tirés par les sociétés exportatrices des programmes de service, bancaires et de financement fournis par Banque Misr dans le cadre du protocole précité avec un financement discrétionnaire de 22 millions de LE.

Et d'ajouter que le bureau a également pour rôle de nommer les sociétés et les usines souhaitant coopérer avec Banque Misr pour obtenir les avantages accordés par ce protocole conformément au plan élaboré par le département de l'Afrique au bureau dans le but de hausser les exportations à 30 milliards d'USD durant la prochaine période.