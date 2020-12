Cote d'Ivoire: Renforcement des capacités - Les responsables des COGES formés aux bonnes pratiques

Trop de bruits courent sur les Comités de gestion des établissements scolaires publics (Coges), dont le fonctionnement et le rôle ne sont pas bien perçus par le commun des mortels. « Si vous travaillez selon les textes du Coges, si vous organisez des assemblées générales régulières pour informer les parents d'élèves ou solliciter leur avis sur la gestion de l'école de leurs enfants, tous ces bruits qui courent vont cesser », a instruit, d'entrée, Mélanie Nomel, conseillère Coges de l'Iep Cocody-Blockhauss.

C'est donc pour amener les membres de ces structures de gestion des écoles à travailler dans les règles que l'Inspection de l'enseignement primaire public de Cocody-Blockhauss a organisé une session de renforcement des capacités des bureaux exécutifs des Coges de la circonscription. C'était le 15 décembre au groupe scolaire Sogefiha, à la Riviera II.

Mais c'est Yacouba Sidibé, l'inspecteur de l'enseignement public de Cocody-Blockhauss, qui a donné le ton de cette session de formation. « Le Coges a pour mission de faire la promotion de l'école en aidant à instaurer un cadre d'études propice, agréable et incitatif pour les enfants. Pour ce faire, il faut que chaque acteur soit outillé pour jouer au mieux son rôle. Et cet outil, c'est l'appropriation des textes de fonctionnement du Coges qui vous servent de boussole pour le bon fonctionnement de nos écoles », a indiqué l'inspecteur. Après avoir félicité Mélanie Nomel pour l'encadrement et le suivi des bureaux exécutifs Coges de sa circonscription.

Ainsi, les présidents, vice-présidents, trésoriers, trésoriers adjoints, secrétaires généraux, commissaires aux comptes et autres membres des quatorze Coges de l'Iep Cocody-Blockhauss ont suivi avec une attention les explications de Mélanie Nomel qui a assuré la formation. Celle-ci a d'abord (re)distribué une copie des textes régissant cette structure, avant d'anticiper sur la question qui pendait à toutes les lèvres, relative à la suppression des Coges faite par le Président Alassane Ouattara la veille, lors de son investiture, et par ricochet l'opportunité de cette formation.

Elle a indiqué : « Le Coges a été créé par décret présidentiel. Si le Président Ouattara a décidé de sa suppression, nous obéissons. En attendant qu'un autre décret soit pris et qu'un mécanisme soit mis sur pied pour prendre le relais, nos écoles continuent de fonctionner. Il faut payer le personnel non enseignant, c'est-à-dire les gardiens, les dames de ménage. Si un enfant se blesse en jouant, il faut bien l'emmener à l'hôpital. Si un tuyau d'eau se casse, il faut bien le réparer; les compositions ont lieu, etc. Avec quoi fait-on face à ces dépenses ? C'est le Coges qui gère tout cela au quotidien. Alors, en attendant d'être informés des nouvelles mesures prises par le Président de la République, nous continuons le travail. »

Pendant trois heures, les responsables des Coges de l'Iep Cocody-Blockhauss ont passé en revue les organes constitutifs d'un Coges, leurs attributions, leur fonctionnement, les cotisations exceptionnelles et les sanctions auxquelles s'expose tout gestionnaire soupçonné de détournement de fonds. Sur le point précis des cotisations qui font couler tant d'encre et de salive, la conseillère s'est voulue claire.

« Ces cotisations sont dites exceptionnelles parce que les textes disent que le Coges vit de dons, legs, de subventions, de partenariats. C'est lorsque vous n'avez pas pu obtenir ces choses-là que vous solliciter les parents pour une cotisation exceptionnelle. Et c'est l'argent que les parents versent qui permet d'entretenir l'école. »

Il faut signaler que le Coges a pour missions, entre autres, d'aider à l'entretien courant des bâtiments, des équipements et à la sauvegarde du patrimoine ; à l'encadrement civique et moral des enfants et stagiaires ; d'apporter un appui aux activités socio-pédagogiques ; la résolution des problèmes liés au déficit d'enseignants ; au fonctionnement des cantines.