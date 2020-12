Cote d'Ivoire: Taekwondo (Assemblée générale ordinaire) - Bamba Cheick sort par la grande porte

Après douze années passées à la tête de la discipline, il a annoncé son départ au cours de l'Assemblée générale mixte samedi, au Centre sportif, culturel et des Tic Alassane Ouattara.

Me Bamba Cheick Daniel (ceinture noire 6e dan), préfet hors grade, ancien ministre de l'Administration du territoire qui présidait aux destinées de la Fédération ivoirienne de taekwondo (Fitkd) depuis 2009, a décidé de ne plus poursuivre l'aventure.

Il a porté officiellement la nouvelle à la communauté au cours de l'assemblée générale ordinaire de bilan tenue, samedi, dans leur nouveau temple offert par la République de Corée. Pas que ses fonctions actuelles de directeur général de l'Agence foncière rurale (Afor) ne le lui permettent plus. Mais parce qu'il estime avoir réalisé le projet pour lequel il s'était battu pour prendre le contrôle de la Fédération, en 2009.

« Cela fait 12 ans. J'ai eu trois mandats et un quatrième serait de trop. Tout cela s'est passé dans une période où j'ai assumé de hautes fonctions au sein de l'État. J'ai été directeur de cabinet du ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, je suis directeur général de l'Agence foncière rurale. J'avais un plan d'action tellement ambitieux que cela épuise. Ma famille était reléguée au second plan parce que pour l'honneur, vous voulez aller jusqu'au bout de vos idées. Et par la grâce de Dieu, j'y suis parvenu. Que gagnerais-je à chercher à m'éterniser à la tête de la Fédération ? Il y a une équipe dynamique qui m'a suivi et qui a travaillé avec moi. Elle est apte à continuer le travail », a-t-il déclaré. Sans oublier ces méchancetés qui ont failli entacher son passage à la tête de la Fitkd.

Une rébellion vite matée par le gouvernement ivoirien et la Fédération internationale de Taekwondo. Comme d'habitude, le comité directeur a battu le rappel des membres affiliés à la faîtière (213 présents sur les 241 convoqués). Ensemble, ils ont retracé, à travers un film institutionnel projeté dans la salle, la dernière saison de Bamba Cheick Daniel et son équipe à la tête de la Fitkd. Une saison sportive bien lancée jusqu'à ce que la crise sanitaire survienne en mars 2020.

En effet, rien qu'en 2019, la Côte d'Ivoire a pu participer à quinze compétitions à travers le monde. Ce qui lui a valu de récolter 28 médailles : 10 d'or, 5 d'argent et 13 de bronze. Mais tout cela n'est, en réalité, qu'une infime partie du travail de titan abattu par Me Bamba Cheick et son équipe. La réaction du Comité national olympique, du ministère des Sports et de la Conférence des présidents de fédérations de Côte d'Ivoire est édifiante.

« M. le président, félicitations pour la cérémonie du 19 décembre 2020 en prélude à l'assemblée générale ordinaire de la Fitkd. J'ai été impressionné par la parfaite organisation de la cérémonie, la discipline des taekwondo-in, le respect d'un protocole fortement huilé, le professionnalisme qui transpire dans toutes vos actions. On peut le soutenir : vous avez fait de la Fédération de taekwondo une structure moderne et professionnelle », reconnaît Me Georges-Joseph N'Goan, président de la Fédération ivoirienne de tennis et 1er vice-président du Comité national olympique. Sans oublier le « Temple du taekwondo », un édifice grandiose qui abrite le siège de la Fédération.

« Avec ce siège, vous avez définitivement marqué l'histoire du taekwondo en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. L'histoire se souviendra... », a conclu Me N'Goan. Émile-Gervais Durand, directeur de la Vie fédérale et du Sport de haut niveau, s'est principalement adressé aux taekwondo-in ivoiriens. « L'équipe sortante a mis la barre tellement haut que vous n'avez pas le droit de décevoir, après le départ du président Bamba Cheick. Dans tous les cas, la Côte d'Ivoire et le monde entier vous regardent », a indiqué le représentant du ministre des Sports. Avant de souligner les difficultés que le président sortant a pu surmonter, comme par magie, et que son prédécesseur devra intégrer.

Des difficultés qui transparaissent dans le rapport financier. « En 2019, l'on s'attendait à recevoir environ 400 millions de FCfa pour les compétitions internationales. Finalement, c'est 196 196 600 FCfa que nous avons pu obtenir du ministère des Sports », a révélé le trésorier général. Lequel précise que « si la Fitkd a réussi à faire 15 compétitions internationales en 2019 et à marquer sa présence lors des assemblées générales de la World Taekwondo et de la World Taekwondo Africa, c'est grâce aux ressources additionnelles générées. Le Grand Prix de Bulgarie, l'Open de Roumanie, l'Open de Paris et la Finale des Grands Prix en Russie ont été possibles sans subvention ».

Le président Bamba Cheick Daniel part, mais il ne sera pas très loin. « Le taekwondo est une passion que je vis depuis l'âge de 12 ans. C'est ma vie. J'ai créé des clubs et je vais m'y consacrer... », a-t-il rassuré.

.................................................................................................................

Son successeur connu en octobre 2021

Après avoir apporté sa contribution au développement et à la promotion du taekwondo ivoirien, Me Bamba Cheick Daniel s'en va, laissant un héritage énorme. Des médailles, des structures solides, avec un corps de formateurs-évaluateurs et des arbitres, bref, une fédération en mode pilotage automatique. Il était venu en 2009 avec une matrice d'actions qu'il a réussi à exécuter.

On se souvient que dans son plan d'action, il avait un volet qui lui tenait à cœur : le projet olympique qui a permis à la Côte d'Ivoire d'arracher deux médailles olympiques à Rio de Janeiro 2016, avec la première médaille d'or pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Ce plan de développement comportait également la réalisation d'un temple ivoirien dédié à la pratique de la discipline, le Centre sportif, culturel et des Tic ivoiro-coréen Alassane Ouattara.

Il n'y a pas que cela, Bamba Cheick Daniel a à son actif de nombreux autres acquis au nombre desquels l'harmonisation de l'enseignement du taekwondo sur l'ensemble du territoire ivoirien et l'inscription de cet art martial comme une matière enseignée à l'Institut national de la jeunesse et des sports (Injs). Ce qui lui vaut d'être considéré comme le dirigeant qui aura le plus marqué le taekwondo, après les pères fondateurs.

Mais surtout une référence en matière de gestion d'une fédération sportive. Les prix d'excellence qu'il cumule dans son argentier font foi. Du coup, son départ de la fédération, même s'il est souhaité par un groupuscule, n'est pas du goût de la grande majorité, inquiète. Mais hélas, cette décision du président Bamba Cheick, cette fois, est irrévocable.

Pour préserver la quiétude, l'assemblée générale, souveraine, mesurant l'imminence de certains enjeux, à savoir l'inauguration du Centre sportif, culturel et des Tic ivoiro-coréen et les Jeux olympiques, a approuvé la proposition du président de la Ligue de Daloa visant à organiser la prochaine assemblée générale élective en octobre 2021, au lieu de mars 2021. Cette proposition a été adoptée par une majorité écrasante (207 voix sur les 213 membres présents à l'Ago contre 6 abstentions, sur les 241 convoqués).