Sénégal: Gestion du littoral et des ressources halieutiques - Des pas esquissés vers une planification spatiale marine

Baba Dramé, le directeur de l'environnement et des établissements classés, représentant le ministre de l'environnement, a participé, à Saly-Portudal, à la cérémonie de clôture de l'atelier de formation sur la planification spatiale marine. Selon un expert du centre de suivi écologique du Sénégal, la planification spatiale marine est pour le littoral et la mer ce que le plan d'occupation des sols est pour l'espace terrestre continental. Elle va permettre de connaitre l'état des lieux à chaque moment et les possibilités d'intervention sur l'espace et les ressources

La rencontre sur la planification spatiale marine s'est tenue pendant cinq jours avec l'ensemble des acteurs du secteur des pêches et des ministères concernés. La recherche, représentée par les universités, les parlementaires, les élus locaux, le Conseil économique social et environnemental et le Haut conseil des collectivités territoriales ont été associés.

La gestion du littoral demeure en effet une problématique en voie d'être prise en compte avec ce processus. Pour le directeur de l'environnement et des établissements classés (Deec), l'objectif des cinq jours de travaux a été d'écouter les experts sur la présentation de nombreux outils pour la compréhension de la planification spatiale marine.

Selon ses propos, le Sénégal dispose de 700 kilomètres de côtes très riches en ressources recevant des activités de plusieurs acteurs. Or, l'absence de planification des interventions sur cet espace a eu des conséquences néfastes comme la dégradation du littoral et la sur-exploitation des ressources. Il a illustré ses propos en prenant exemple sur les aménagements opérés dans la station balnéaire de Saly-Portudal qui ont occasionné des catastrophes le long de la Petite côte.

Par conséquent, dira-t-il, l'occupation du littoral est partie désormais pour reposer une organisation de l'espace. Les décideurs présents comme les parlementaires, les élus locaux, les membres du Haut Conseil des Collectivités Territoriales et du Haut Conseil Economique Social et Environnemental associés aux travaux ont dit leurs appréhensions sur la démarche. Les travaux se sont soldés sur l'élaboration d'un plan d'actions.

Entre autres propositions retenues, il est relevé l'appropriation de la planification spatiale marine par les autorités citées plus haut dans le but de leur permettre de prendre les meilleures décisions. Baba Dramé a rappelé par ailleurs le statut de la planification, une compétence transférée. La gestion des ressources et la protection du littoral relèvent encore des prérogatives de l'Etat.

Pour Richard D'Acosta de la Convention d'Abidjan, un outil de coopération ratifié par le Sénégal prenant en compte l'espace maritime entre le Maroc et l'Afrique du Sud, cette convention depuis 1984 a favorisé la mise en place un certain nombre de protocoles relatifs à la gestion des zones côtières, aux normes standards sur l'exploitation du pétrole et sur la pollution.