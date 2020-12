Sénégal: Procès de l'affaire de la vente de gadgets alcoolises pour enfants, ce mardi - Jour de vérité pour Houssam Khalil et ses co-inculpés

Jour de vérité pour Houssam Khalil et toutes les personnes inculpées dans l'affaire de la vente de gadgets alcoolisés pour enfants. Ils vont être jugés au Tribunal des flagrants délits de Dakar, ce mardi 22 décembre.

Les quatre (4) personnes arrêtées dans l'affaire de la vente de gadgets alcoolisés pour enfants, qui a défrayé la chronique la semaine dernière, vont fait face au Tribunal des flagrant délits, ce mardi 22 décembre.

Il s'agit de deux (2) employeurs dont le distributeur du produit au Sénégal et deux (2) acheteurs-revendeurs. Un cinquième suspect devrait être présenté à l'instruction hier, lundi, par le Procureur. Inculpés et placés sous mandat de dépôt à la prison du Cap-Manuel, ils sont poursuivis pour vente d'alcool illégale et mis en danger de la vie d'autrui.

AVEUX DE HOUSSAM KHALIL, LE DISTRIBUTEUR PRINCIPAL DU PRODUIT

En attendant, durant sa garde à vue au commissariat de Rufisque, Houssam Khalil, le commerçant libanais distributeur du produit présent au Sénégal depuis courant 2019, a fait des révélations aux enquêteurs.

Selon Libération, il a confié : «Je reconnais avoir vendu cette boisson à Sylvie et cette dernière l'a revendue sur le marché. Cette boisson m'a été envoyée depuis la Guinée, par mon patron. Le dernier arrivage faisait 50 cartons que j'ai revendus en raison de 15 mille francs CFA, l'unité.

Certainement, c'est sur ce lot, qu'elle en a revendu à ses clients. Cette boisson est envoyée au Sénégal au même titre que d'autres produits alimentaires... Je ne connais rien de ce produit. Ce n'est pas moi qui le fabrique. Je ne fais que le commercialiser. Je regrette que cela soit ainsi. Je suis musulman, si je savais, je n'allais jamais le commercialiser. Je pense que cette boisson était autorisée, sinon elle n'allait pas entrer au Sénégal car à chaque fois, la Douane demande à la Dirpa, document délivré par les services de commerce, sinon le produit ne rentre pas. Cependant, je n'ai pas retiré le produit de mon magasin.

En réalité, le stock était déjà fini». Interpellé sur le fameux Guinéen du nom de Bah qui lui aurait livré le produit, Houssam Khalil dira ne connaître «que son nom de famille. Il est de la Guinée Conakry. J'ai travaillé avec lui une seule fois, lorsqu'il me livrait cette boisson, pour une quantité de 50 cartons. Pour les 50 cartons, j'ai payé 22 000 francs CFA l'unité. Chaque carton contient 600 blocs. Je revends à la dame Sylvie Dasilva, le carton, à 22 500 francs CFA. C'est moi-même le propriétaire du dépôt... »

SOS CONSOMMATEURS POUR UNE ENQUETE APPROFONDIE... PAR UN JUGE D'INSTRUCTION

Pour le président de Sos Consommateurs, Me Massokhna Kane, interrogé par Sud Quotidien, la vente des gadgets au contenu alcoolique date de plusieurs années au Sénégal. Elle n'est qu'un commerce illicite qui vient d'être découvert. Me Massokhna Kane trouve que c'est une affaire très grave qui mérite une enquête sérieuse.

«On vend de l'alcool à des enfants, à travers des jouets. C'est d'une gravité exceptionnelle. D'après les éléments de l'enquête que nous avons pu avoir, ça dure au moins depuis quelques années. Nous avions souhaité qu'il y ait une enquête beaucoup plus approfondie pour remonter la filière d'approvisionnement parce que les gens qu'on a arrêtés ont essayé de nier, en disant que c'est des gens qui viennent de la Guinée qui ont vendu ça, sans facture. C'est une fuite en avant».

La robe noire et son organisation de défense des droits des consommateurs, constitués partie civile au procès, en appellent à l'ouverture d'une enquête approfondie pour faire tomber les vrais cerveaux de l'affaire.

«Nous allons nous constituer partie civile et nous allons demander au juge d'ouvrir une enquête beaucoup plus approfondie parce qu'il ne s'agit pas de juger des gens en flagrant délit, les condamner éventuellement, mais qu'on puisse enquêter sérieusement. Et ça, il n'y a qu'un juge d'instruction qui peut le faire. Nous demandons qu'un juge d'instruction soit désigné pour enquêter de manière beaucoup plus approfondie, pour qu'on puisse en arriver à trouver la source d'approvisionnement réelle», a-t-il défendu.

Alors que certains n'ont pas hésité à indexer les failles des services du ministère du Commerce, notamment ceux de la Direction du Commerce intérieur.