Sénégal/Maroc: 2e tour aller ligue africaine des champions - Le Raja Casablanca, un «grand d'Afrique» sur le chemin de Teungueth fc

Teungueth FC reprend la compétition en recevant, ce mardi, au stade Lat-Dior de Thiès, l'équipe marocaine du Raja Athletic Club de Casablanca. Ce sera pour le compte du tour aller de la Ligue des champions. Les Rufisquois, qui font leurs premiers pas sur la scène africaine, auront le défi d'accéder à la phase de poule d'une compétition qui fuit les clubs sénégalais depuis plus d'une quinzaine d'année. Pour cette double confrontation, ils vont devoir batailler ferme contre cet «adversaire» catalogué comme un «Grand d'Afrique», avec déjà trois trophées de Ligue des champions à son tableau.

L 'équipe de Teungueth FC retrouve, ce mardi 22 décembre, la compétition africaine en accueillant le Raja Athletic Club de Casablanca, en match aller du deuxième tour de la Ligue africaine des champions.

Après avoir éliminé l'équipe des Forces Armées gambiennes, à l'issue du premier tour des préliminaires et épinglé dans la foulée leur premier succès pour une toute première participation, les Rufisquois engagent une étape plus cruciale. Ce sera face un adversaire qui figure parmi les «Grands d'Afrique» et dont la réputation sur la scène africaine ne fait aucun doute. Déjà demi-finalistes de la dernière Ligue des champions, le club marocain pèse trois trophées de Ligue des champions de la CAF et une Coupe de la Confédération et plusieurs autres trophées sur le plan continental.

Les poulains de Youssou Dabo sont donc avertis. Devant leur public, le mot d'ordre ne sera rien de moins que de hausser le niveau de jeu et espérer s'imposer avec un large score. Ce qui sera très précieux car il permettra au club rufisquois de prendre une option sérieuse et mieux se prémunir en perspective de la phase retour qui sera grosse de toutes les incertitudes au Maroc.

Si l'on se réfère à l'expérience amère vécue par les clubs sénégalais en déplacement sur les pelouses des pays maghrébins. Le grand défi, en effet, pour le représentant sénégalais, sera encore de franchir ce tour qualificatif en passe devenir un cap infranchissable pour les clubs sénégalais.

En atteste, depuis 2004, aucun club sénégalais n'a réussi à accéder à la phase de poules. Les responsables du football professionnel sénégalais qui ont rendu visite et apporté leur encouragement au club de Rufisque, en ont profité pour le rappeler aux joueurs de Teungueth FC. «Il est temps de défoncer cette porte sur laquelle nous butons depuis si longtemps», leur a dit Mouhamed Djibril Wade, premier vice-président de la LSFP.

Selon le site de la LSFP, le directeur exécutif de ladite ligue, Amsatou Fall, qui a eu à se frotter avec des clubs maghrébins et marocains plus spécialement lorsqu'il était l'entraineur de la Jeanne d'Arc, a filé quelques astuces à El H. Moutarou Baldé, le capitaine et à ses coéquipiers, sur la manière de joueur face à ce genre d'adversaires. Pour leur coach Dabo, les joueurs sont conscients de l'enjeu et sont disposés à faire de leur mieux pour bien négocier cette manche aller.