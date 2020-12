Sénégal: Kaolack/ Lutte contre l'interdiction des exportations dans la filière arachide - Plus de cinq organisations paysannes s'érigent en plateforme

La croisade engagée par les acteurs du marché d'exportation des graines d'arachide fait rage dans la région de Kaolack. Suite à l'appel lancé par l'imam de Taiba Niassene El Hadji Ibrahima Niasse samedi dernier, un effectif de plus de cinq (5) organisations de paysans a installé hier, lundi, une plateforme. Et ceci, après une tournée d'information et de sensibilisation effectuée dans les communes de Keur Madiabel, Wack Ngouna, Taiba Niassene et Ndoffane, sur l'initiative de "Aar Sunu Mommel".

Pour Bassirou Ba et ses nouveaux collaborateurs, ce périple marathon consistait à dissuader les producteurs qui veulent vendre leurs graines aux entreprises huilières, et arrêter surtout l'exploitation fulgurante des opérateurs privés proches de ces industries, en particulier la Sonacos. Mais l'objectif visé dans toute cette démarche est surtout de réunir l'ensemble des organisations de base afin de constituer une force dynamique et paysanne capable de combattre ce qui est qualifié aujourd'hui d'injustice arbitraire.

Ainsi contrairement à ce qui a été précédemment annoncé et qui touche la production arachidière obtenue cette année, ces producteurs ont formellement démenti cette thèse car, disent-ils, "si tel était le cas, pourquoi alors arrêter les activités d'une partie des opérateurs du marché et favoriser d'autres ?

L'idéal serait de réserver les 800 mille tonnes à l'exportation et affecter le millier de tonnes restant aux entreprises du pays. Mais il faut avoir le courage de le dire. Sur ce point précis, la vérité n'a pas été dite aux Sénégalais. Ce million 800 mille tonnes qui est annoncé aux populations n'existe nulle part ailleurs" relèvent les responsables de ladite plateforme.

Au-delà de ces difficultés auxquelles elles aspirent trouver une solution, ces organisations disent avoir trouvé que les nouvelles mesures sur l'exportation sont d'autant plus impertinentes par rapport à la question de l'emploi. Car, même si aujourd'hui les entreprises industrielles continuent à être favorisées par l'Etat, le nombre d'emplois qu'elles absorbent chaque année est mille fois en deçà des unités favorables au marché extérieur.

Visiblement, ce sont là des petites sociétés qui utilisent des dizaines de milliers d'individus de toute nature. Un argumentaire assez éloquent pour les organisations paysannes à faire face aux autres entités qu'elles accusent de rouler pour la Sonacos et manœuvrer pour la réduction du prix homologué sur le marché.

Outre ces dispositions, les producteurs ont aussi annoncé leur détermination à reprendre la hache de guerre et combattre jusqu'au bout de leurs forces pour défendre la cause paysanne et refuser toute tentative de déstabilisation d'une filière qui occupe 70 % de la population active des régions.