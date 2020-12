Angola: Covid-19 - Approbation du Plan de vaccination

Luanda — Le Conseil des ministres a approuvé, lundi, le Plan national de vaccination contre Covid-19, un document qui contient des lignes directrices sur le processus de vaccination de la population angolaise.

Selon le communiqué de la 12e session du Conseil des ministres, dirigée par le Président de la République, João Lourenço, le Plan national de vaccination vise à réduire la mortalité et la morbidité dues au nouveau coronavirus, contribuant au bien-être de la population et à la reprise des activités économiques et sociales.

Le communiqué informe que l'Exécutif angolais garantit que le vaccin est efficace et gratuit et que le processus de vaccination se déroulera par étapes, intégrant, dans une première phase, les personnes de plus de 40 ans, ainsi que les personnes à haut risque.

"Dans un second temps, les personnes âgées de 20 à 39 ans, les vendeurs des marchés populaires, les chauffeurs des services publics et les motos-taxis seront vaccinés", lit-on dans le document.

Lundi, le Conseil des ministres a également approuvé plusieurs décrets présidentiels sur la réglementation des activités de production, de transport, de distribution et de vente d'énergie électrique, entre autres.

Le document établit les règles et procédures applicables à l'exercice de ces activités.