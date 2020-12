Congo-Kinshasa: Lomami - Le SYECO exige la révision de l'arrêté du Gouverneur portant fixation des frais de scolarité

Antoine Nkongolo, syndicaliste en chef, parlant au nom du Syndicat des Enseignants du Congo (SYECO), exige la révision de l'arrêté provincial N°01/165/CAB/PROGOU/LOM/2020 du 7 décembre 2020 portant fixation des taux des frais de scolarité et leurs modalités de perception pour l'exercice 2020-2021 dans les écoles maternelles, primaires, secondaires et techniques publiques et privées agrées dans la province de Lomami.

Dans un point de presse présidé à Kabinda ville le vendredi 18 décembre dans la soirée, le Secrétaire exécutif du SYECO/Lomami a indiqué que « l'arrêté du Gouverneur Lubamba n'est pas conforme à la circulaire du Ministre national de l'EPST qui souhaite juste que les frais perçus doivent rester à l'école. Ces frais sont destinés uniquement aux enseignants NU; mais ce qui est contraire dans la Province éducationnelle de Lomami ».

Il condamne en outre l'augmentation à plus de cent pourcent des frais par rapport à l'année qui vient de se terminer, soit de 14.000 FC à 30.000 FC pour les écoles techniques et de 11.500 FC à 28.000 FC pour le secondaire général.

Devant les journalistes de Kabinda, Antoine Nkongolo a épinglé 6 irrégularités majeures contenues dans cette décision signée conjointement par le Gouverneur Sylvain Lubamba et le ministre provincial de l'EPST, Jean Banga Ngoyi.

Sur la clé de répartition, dans la rubrique «motivation des enseignants NU» c'est bien mentionné 7.500 FC sur 18.300 FC, soit moins de 40 %. Chose étonnante, les bénéficiaires ne touchent même pas la moitié du fameux montant. La fixation des frais dits de formation, soit un montant allant de 5.000 FC à 5.300 FC par élève et ce, par an.

«Nous n'avons jamais suivi une formation dans notre Province, à qui sont destinés ces frais ? Et qui seront bénéficiaires de cette formation ? », s'est-il interrogé.

A l'en croire, l'article 4 de cet arrêté indique que les 40% des frais sont à verser dans le compte de la Province alors que sur la même clé de répartition figure les 1.500 FC comme quotité provinciale. Il note également que les associations de parents et de syndicats des enseignants n'ont été associés ni de près, ni de loin dans la conception et l'élaboration de cette clé.

Il convient de noter que les parents dont les enfants étudient en maternelle dans les villes de Kabinda et Mwene-Ditu sont obligés de payer 14.500 FC par élève pendant toute l'année. Ceux des 7èmeet 8èmeverseront 23.800 FC, le secondaire général et normal sont tenus de payer 28.800 FC. Tandis que ceux de technique doivent payer 30.300 FC par élève et ce, par an.

Alors qu'au niveau des territoires, les maternelles payent 12.500 FC, 20.800 FC pour les classes de 7èmeet 8ème, 23.800 FC pour le secondaire général 23 800 FC et 25.300 FC pour les classes techniques.

Enfin, Antoine Nkongolo, Secrétaire exécutif du SYECO/Lomami appelle le Gouverneur à la révision pure et simple de cette clé emprunte de beaucoup d'erreurs.