Congo-Kinshasa: FCC - Les fissures s'élargissent

Le Front Commun pour le Congo ne sait plus à quel saint se vouer pour colmater les brèches qui font entrer de l'eau à flots dans le navire qui est en train de sombrer. Alors que certains acteurs politiques, membres de ce regroupement politique continuent à crier haut et fort leur fidélité à l'Autorité morale, d'autres ont choisi de s'en prendre à la hiérarchie et à la structure qui la fait tourner jusqu'à ce jour, celle qu'ils appellent la sphère décisionnelle.

Le FCC est dirigé jusqu'ici par quelques responsables qui étaient en contact avec le Sénateur à vie, Joseph Kabila, son Autorité morale, et qui répercutaient les décisions de celui-ci vers le bas, parfois sans tenir compte des réalités du terrain. Lorsque les difficultés surgissaient, c'est la Conférence des Présidents des Regroupements politiques membres de la plateforme qui étaient consultés sans consulter les députés dont les signatures étaient utilisées sans leur consentement, affirme-t-on. On se rappellera du dossier de l'honorable Député Adubango qui était alité chez lui à la maison mais qui retrouva sa signature sur la liste de 305 Députés ayant manifesté leur soutien au Bureau de Jeanine Mabunda une semaine avant sa défenestration effective. La hiérarchie du FCC n'avait plus contact avec sa base qui est constituée des Députés Nationaux. C'était des signes avant-coureurs des disfonctionnement que cette hiérarchie n'avait pas lu et elle doit payer cash cette négligence.

Ce qui aurait pu être simplement des linges sales qui se lavent en famille s'est mué en un naufrage de tout le bateau. Les décisions de la Conférence des Présidents tout comme la retraite politique du FCC qui voyait venir ces embûches n'ont pas pu colmater les brèches ou même les réparer comme il fallait le faire. Ils s'en sont tenus à ces déclarations de soutien alors que la loyauté de leurs députés membres était déjà effritée, pour reprendre le même vocable que le Président de la République. Et pourtant, avec le discours du Président de la République et ses intentions arrêtées de passage en force pour se soustraire de l'accord, un analyste objectif aurait pu voir venir le danger et chercher à le conjurer.

Le passage en force réussi, le FCC subit maintenant les conséquences de ses décisions mal réfléchies et mal conçues. La contestation du leadership du FCC n'est plus au niveau d'une fronde ; elle est devenue plus exigeante et plus radicale. Des membres demandent déjà l'expulsion pure et simple de la hiérarchie laissée par l'Autorité Morale du FCC dont le Professeur Néhémie Mwilanya, Emmanuel Shadary, Aubin Minaku, Adolphe Lumanu et le Professeur Evariste Boshab.

Du grand FCC, d'autres FCC viennent de voir le jour. Il y a le FCC Progressiste créé par l'ANADEC de Aggée Aje Matembo qui entend écarter de la sphère décisionnelle l'équipe ci-dessus mentionnée et qui continue à afficher cependant une loyauté au Président honoraire Joseph Kabila.

L'autre FCC est celui qui naîtra sûrement de l'action de Steve Mbikayi qui annonce la mise sur pied d'un Comité de crise au sein du FCC. Il précise que cette démarche se fera en plusieurs étapes. La nouvelle coordination aura pour mission de réconcilier Tshisekedi et Kabila : « l'un en tant que Chef de l'Etat et l'autre en tant que Chef de l'Etat Honoraire appelé à être le Principal Conseiller de son successeur comme c'est le cas sous d'autres cieux ».

Il y en a d'autres. Le FCC Républicain de Guy Mawete et le FCC Renaissance de Kabange Numbi.

Est-ce que ces démarches qui écartent la sphère décisionnelle du FCC qui a fâché le Président de la République n'est pas tout simplement une tentative de présenter une alternative du FCC au Président de la République qui sera partie prenante aux institutions d'après l'Union Sacrée ? C'est la question qu'il est normal de se poser présentement, étant donné qu'aucune urgence ne contraint le FCC à se refaire une santé aussi rapidement.

Ce dossier est à suivre pour établir les stratégies des uns et les autres en ce qui concerne la nouvelle donne sur le plan politique qu'est l'Union pour la Nation.