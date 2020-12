Congo-Kinshasa: Lualaba - Le Gouverneur et le Vice-gouverneur de la Province se livrent en spectacle au travers des médias

Faisant fi de toutes les structures de l'Etat établies à ce sujet et de l'usage et des us en la matière, une querelle entre la Vice-gouverneur de la Province du Lualaba et le Gouverneur se trouve livrée à la place publique par le jeu de dénonciations et contre- dénonciations, des allégations et des démentis au travers des médias ; ce qui a sérieusement terni l'image de cette province qui était considérée jusque-là comme l'une des mieux gérées de la République.

Le tout commence avec une lettre de Madame la Vice-gouverneur de la Province, Fifi Masuk,a adressée à l'Assemblée Provinciale de Lualaba qui énumère des accusations graves contre son Gouverneur, entre autres, : «le Gouverneur de la Province du Lualaba gère les taxes et impôts de la Direction Générale des Recettes comme sa propre poche». Elle continue en disant que : « La Province compte plus de vingt comptes bancaires au travers desquelles elle reçoit les paiements des divers taxes et redevances qui échappent totalement à mon attention ».Elle accuse même le Gouverneur d'avoir placé des Caméra devant son portail pour l'espionner.

Ces accusations adressées à l'Assemblée Provinciale avaient vite fait de fuiter et de se retrouver dans les médias, peut-être pour mettre en mal le Gouverneur et le soumettre aussi à l'épreuve de l'Union Sacrée ; parce que le gouverneur, à l'instar de la sphère décisionnelle du FCC qui vient d'échouer, fait partie du dernier carré des fidèles du Président Honoraire de la République qui continue de le soutenir, peut-être, pense-t-on en se servant dans les caisses de l'Etat.

Le Gouverneur n'avait d'autres choix que de répondre de la même manière, point par point, pour démonter les allégations de son Vice-gouverneur. Et bien sûr, cela s'est retrouvé également sur les réseaux sociaux.

Le Vice-premier Ministre chargé de l'Intérieur ne pouvait pas laisser passer une si belle occasion sans réagir. Il est bien sûr monté au créneau pour exiger des explications au Gouverneur, dont le plus grand mal est d'avoir peut-être reçu l'Ancien Président de la République avec beaucoup d'honneur et en brandissant des drapeaux de l'ancienne Province Sécessionniste du Katanga qui s'était érigé en un Etat Indépendant. Il l'a convoqué d'urgence à Kinshasa pour avoir des explications sur ces sujets gênants.

Le vice-premier Ministre demandera au Gouverneur ce que pourrait-être le message que ces drapeaux de l'Ancien Etat Indépendant du Katanga vus lors de la réception du Président Honoraire de la République pouvait convoyer pour le Gouvernement central de Kinshasa.

De toutes les manières, l'Exécutif du Lualaba n'avait pas besoin de médiatiser un conflit interne qui opposait les deux personnalités. Ne sont-ils pas tous dans le FCC ? N'y-a-t-il pas des mécanismes prévus pour résoudre des litiges de cette sorte qui surgissent entre les Membres de la Plateforme ? Cela est vrai, mais, il y a quelques mois, Muyej était inattaquable. C'était un pilier du FCC sur lequel la Plateforme fondait ses espoirs pour les stratégies à venir. Mais les temps ont changé. Autres temps, autre mœurs, dit-on.

En somme, avant même que le Président de la République ait donné le coup d'envoi des dernières positions du FCC dans lesquelles l'ancienne gouvernance pouvait persister, les lignes ont commencé à bouger d'elles mêmes, avant la dernière estocade. Lorsque celle-ci sera donnée, elle risque de faire très mal.