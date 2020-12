Sénégal: Vous avez dit populiste !

billet

Ils gagnent du terrain. Les maîtres du discours populiste. Mais, qui sont-ils? Ce sont ces acteurs politiques disséminés dans les différentes parties du globe dont l'approche, la démarche et la perception laissent entrevoir qu' il y aurait d'un côté une élite, souvent dévoyée, corrompue et parfaitement en opposition au peuple. Ce peuple même, qui l'aura dans son écrasante majorité choisie, au détour d'une élection. En démocratie, le peuple est pourtant le corps des citoyens à travers lequel s'exerce la volonté de la majorité.

Les responsables politiques qui adoptent cette stratégie se revendiquent comme des «porte-voix». Les expressions et les registres auxquels ils font appel dépendent fortement du lieu où les germes ont poussé. Dans sa quête effrénée de pouvoir, le populiste fera toujours croire au peuple qu'il est de son côté, à tort ou à raison. Les adeptes de ce courant partagent un socle commun: celui de porter ou d'alimenter un discours qui plait et charme au détriment même parfois du réalisme et du possible.

Le populiste ne reconnaîtra jamais son appartenance à ce courant. Mais sera trahi, au fil du temps, par sa démarche, sa conduite, ses prises de positions, les unes plus invraisemblables que les autres. Le véritable caractère du populiste se manifeste essentiellement à travers sa communication. Des signes qui ne trompent pas: il sera difficile de lui extirper une seule observation positive sur les actes posés par les tenants du pouvoir dont il s'érige en détracteur, plus qu'en opposant. Le populiste se fraye un chemin, plus en critiquant, qu'en proposant du concret. Les phrases-chocs qu'ils usent et dont lui seul a le secret sont souvent répétées à l'emporte-pièce.

Vous voulez être à la risée et vous attirer les fourbes du populiste et de ses militants déchainés qui pensent jouir du monopole de la vérité, amusez-vous à critiquer «le populiste en chef». La réponse sera autant spontanée que virulente. Dans sa tête, le populiste, sans peut-être le savoir se croit supérieur, blanc comme neige et surtout indubitablement vouer à un grand destin. Toute approche s'inscrivant en faux avec «ce destin tracé» est à combattre vaillamment. Tels des terroristes de la pensée, les populistes vous forceront la leur, s'ils n'y parviennent pas, vous considèrerons avec mépris.