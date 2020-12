Mauritanie: Grand coup de balai à Nouadhibou

La première image qu'une ville offre à ses habitants et ses visiteurs, c'est sa propreté.

C'est partant de ce principe que l'Autorité de la Zone Franche de Nouadhibou, a donné sous la supervision de son nouveau président M. Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed, le coup d'envoi d'une opération « Ville propre ». L'objectif de ce grand coup de balai est de donner à Nouadhibou l'image qui sied à la capitale économique du pays et de rendre sa baie plus attractive pour les investisseurs et les touristes.

Faire de Nouadhibou une ville propre, toujours plus agréable à vivre tel est l'objectif que s'est fixé le président de la ZFN depuis sa prise de fonction.

Le coup d'envoi de cette vaste opération d'assainissement a débuté par dégager les tonnes d'immondices de poubelle déversées, par incivisme depuis plusieurs années, le long de la voie ferrée et qui nuisent à l'image de la ville et portent préjudice à la santé de ses habitants.

Des moyens conséquents et toute une logistique appropriée ont été mobilisés, en collaboration avec la FNP et la SMIN, pour dégager les ordures et contraindre les opérateurs dans ce domaine à déverser la poubelle dans les dépotoirs dédiés avant d'être acheminée vers les sites d'enfouissement.

C'est également dans ce même cadre que les propriétaires de clôtures abandonnées, qui servaient de déversoirs de débris des constructions, d'ordures ménagères et de carcasses de véhicules seront identifiés et instruits à l'effet de prendre les dispositions nécessaires pour contribuer à l'assainissement de ces enceintes et à dégager les voies pour rendre la circulation plus souple.

L'Autorité de la Zone Franche de Nouadhibou met en œuvre des moyens importants, humains et matériels, pour que cessent ces manquements aux règles élémentaires de savoir-vivre.

L'abattoir qui abrite une importante activité économique, mais qui manquait cruellement de certains services, n'a pas été épargné par cette opération de charme. Loin s'en faut. Les doléances de ses acteurs, et qui ont été l'objet de procès verbaux de plusieurs réunions qu'ils avaient tenues avec les autorités administratives de la ville, ont été satisfaites (routes d'accès, extension de la zone de 2000 M² pour 266 enclos, eau...). Une clôture de sécurité a été construite sur son pourtour. Il a été doté d'un éclairage public afin de mieux assurer la sécurité de ses habitants et celle de leurs biens.

Mieux encore, un projet de construction de mosquée et de sanitaires sera exécuté dans les meilleurs délais. Les cimetières de la ville n'ont pas été oubliés par cette opération. Des clôtures seront construites autour de chaque cimetière.

Parallèlement à ces activités visant à mieux organiser la ville, le président de l'AZFN s'est rendu dans la zone industrielle de la ville et a visité le site où devra être construit le siège de l'Autorité de la Zone Franche. Il a visité les 4 directions générales qui composent son institution.

C'est ainsi qu'il s'était rendu dans les deux directions générales logées dans les locaux de l'AZFN, à savoir la direction générale du Guichet Unique et celle des Ressources Humaines.

Il s'est rendu aussi dans les deux autres directions générales logées dans le bâtiment Annexe: la Direction générale du Développement et la Direction générale des Études, de l'Aménagement et des Infrastructures.

Au cours de ces visites, le président de l'AZFN était très attentif aux explications qui lui ont été présentées par les différents responsables qu'il a instruit à l'effet de redoubler d'effort afin de réaliser les projets et programmes dans les meilleurs conditions.

M. Mohamed Ali Ould Sidi avait auparavant eu des entretiens avec les conseillers et les directeurs pour mieux s'enquérir de la mise en œuvre et du suivi des projets et s'assurer que les plans d'actions opérationnels seront prêts au début de l'année prochaine.

Le président de l'AZFN se rendra au début de la semaine dans les Établissements dits de support: le Port Autonome de Nouadhibou et l'Etablissement du Port de la Baie de Repos.