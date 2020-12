Sénégal: PROPARCO et SG Sénégal en accord pour soutenir les TPE-PME

Dakar — Proparco, filiale de l'Agence française de développement (AFD) dédiée au secteur privé, a signé un partenariat avec Société Générale Sénégal dans le but d'amplifier l'action de soutien de cette insititution financière aux TPE-PME affectées par la crise, a appris l'APS.

Selon un communiqué, "la garantie de 5 millions d'euros (3 275 000 000 XOF) accordée par Proparco à Société Générale au Sénégal permettra à cette dernière d'amplifier rapidement son action de soutien aux TPE-PME".

Le Sénégal est ainsi "l'un des tout premiers pays" à bénéficier de l'offre de prêts garantis à 80% par le Groupe AFD, rendue possible grâce aux ressources spécialement allouées par l'Etat français en faveur des TPE et des PME affectées par la crise en Afrique.

Le communiqué indique qu'après examen des demandes de financement, des entreprises de moins de 200 personnes affectées par la crise pourront se voir octroyer des prêts de 12 à 48 mois.

"Ces prêts qui pourront représenter jusqu'à 3 mois du chiffre d'affaires de l'année 2019 seront garantis à hauteur de 80% par le Groupe AFD", souligne t-on.

La même source explique que cette offre de garantie, rendue possible grâce aux ressources spécialement allouées par l'Etat français à destination des TPE et PME en Afrique, "constitue un outil clé du volet Résilience de l'initiative française Choose Africa dédiée au soutien des start-up, TPE et PME en Afrique".

Dévoilé le 30 novembre dernier en réponse à la crise, ce volet Résilience porte à 3,5 milliards d'euros sur la période 2018-2022 l'engagement de la France auprès des entrepreneurs du continent, ajoute le document.

L'initiative Choose Africa mobilise une large palette d'outils : lignes de crédit, garanties, prises de participation, accompagnement technique, etc.

Plus de 2 milliards d'euros ont déjà été déployés par le Groupe AFD dans le cadre de l'initiative française Choose Africa, rappelle la même source

Elle relève qu'en Afrique de l'Ouest, plus de 520 millions d'euros ont déjà été octroyés à des fonds et institutions financières locales sous la forme d'investissements en capital, de garanties et de lignes de crédit au bénéfice de plusieurs milliers de TPE/PME.

Plusieurs entrepreneurs sénégalais à impact social fort ont également été accompagnés par le Groupe AFD dans le cadre du Social & Inclusive Business Camp ou du programme AFIDBA - AFD for Inclusive & Digital Business in Africa, assure t-on.