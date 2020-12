Maroc: Malgré la pandémie, Tétouan garde le cap d'un développement porteur pour l'avenir

Tétouan — Malgré les circonstances exceptionnelles imposées par la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), la province de Tétouan et la préfecture de M'diq-Fnideq ont pu, en 2020, garder le cap d'un développement porteur pour l'avenir, à travers le lancement de projets économiques prometteurs et la poursuite de la mise en oeuvre des programmes de développement engagés.

Cette dynamique de développement s'est vue renforcée par le lancement, en juin dernier, des travaux de construction de la zone d'activité économique de Fnideq, qui sera dédiée au commerce mais aussi à des industries de transformation légères.

Il s'agit des travaux d'une première tranche de 10 hectares pour un projet qui, à terme devrait atteindre les 90 hectares. Annoncé en février dernier, l'appel d'offres pour son aménagement avait été publié quelques semaines avant le début du confinement pour la Covid-19.

La future zone d'activité économique, qui se situe dans les environs de Fnideq, a pour objectif, entre autres, de créer des postes de travail, afin d'éponger le chômage qui a augmenté en flèche avec le blocage du commerce transfrontalier, au niveau de Bab Sebta, une situation dont la gravité a été démultipliée avec la crise liée à la Covid-19.

Ce projet, dont la maitrise d'ouvrage est assurée par l'Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN), tandis que le maître d'ouvrage délégué est Tanger Med Zones, permettra ainsi d'offrir des débouchés et des alternatives appuyées par la mise en place d'un dispositif d'importation pour le transit des marchandises issues de la ville de Sebta via le port de Tanger Med.

Bien que l'investissement total pour ce projet n'a pas encore été dévoilé, un budget de 91,5 millions de dirhams (MDH) est prévu pour les travaux de terrassement et de voirie.

La première tranche entrera en service dès l'été 2021 après douze mois de travaux, selon l'APDN, qui précise que d'autres tranches suivront en fonction de la demande.

La région connaîtra également le lancement d'autres projets, comme un centre commercial avec un outlet incluant diverses grandes enseignes dans le monde de la décoration et du prêt à porter.

Ce projet d'envergure vient ainsi s'ajouter aux plateformes industrielles de Tétouan Park et Tétouan Shore, qui constituent des relais importants pour le développement économique de la ville de Tétouan et des zones avoisinantes, ce qui renforcera davantage la position de la région comme un pôle de croissance économique par excellence, offrant de nombreux atouts pour l'investissement.

Et pour mettre en valeur la richesse culturelle, et préserver le patrimoine architectural et l'originalité du tissu urbain de l'ancienne médina de Tétouan, il a été procédé à la poursuite de la mise en oeuvre du programme complémentaire de réhabilitation et de valorisation 2019-2023, qui s'articule autour de trois axes majeurs ayant trait au cadre bâti, à la restauration et la réhabilitation des monuments historiques et à l'animation économique et touristique.

Doté d'un investissement de 350 MDH, ce programme, qui jouit de la Haute sollicitude royale, est le prolongement du programme de réhabilitation de la médina de Tétouan (2011-2014), qui a été réalisé pour 315 MDH et profité à une population de plus de 26.000 habitants.

Ce chantier global, qui vient compléter les projets déjà lancés par le passé pour préserver ce chef-d'oeuvre, classé patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1997, touche à la fois le cadre bâti, les infrastructures et les édifices religieux, mais porte également sur le développement des services socio-culturels, la réorganisation des commerces et la promotion des activités touristiques.

Une fois le chantier terminé, la ville historique de Tétouan fera peau neuve, tout en conservant son cachet authentique, ses traditions ancestrales et ses particularités urbanistiques et architecturales, qui font la fierté de ses habitants.

A vrai dire, la province de Tétouan et la préfecture de M'diq-Fnideq ont réussi à maintenir, relativement, leur dynamique de développement, au cours de l'année 2020, malgré la crise sanitaire et économique liée à la Covid-19, et ce dans le cadre d'une perspective visant à promouvoir un développement global et tourné vers l'avenir.