Congo-Brazzaville: Livre - « Une pierre précieuse sur l'île de Virginie », une œuvre autobiographique aux saveurs de la romance

Après « Le silence de la tombe » et « Une robe pour deux », Virginie Ngolo Awé a présenté et dédicacé son nouvel ouvrage, « Une pierre précieuse sur l'île de Virginie », le 21 décembre à Brazzaville. Premier recueil de poèmes de l'auteur, l'ouvrage a été édité par Alliance Koôngo.

La poésie ! Voilà une autre facette que vient de dévoiler Virginie Ngolo Awé. Ceux qui l'attendaient dans le roman ou la nouvelle, sont agréablement surpris de constater que l'écrivaine congolaise a plus d'une corde à son arc. Dans ce recueil de 93 pages, presque entièrement dédié à son prince charmant, la poétesse dans sa parure de femme amoureuse, dévoile sous la forme d'un « roman-photo » les instants les plus marquants de son épopée sentimentale.

Le panel de la rencontre était composé de l'auteure elle-même, Virginie Ngolo Awé, ainsi que des romanciers et poètes congolais Ramsès Bongolo, Huppert Malanda, Winner Perfection et Ninelle Balenda pour la présentation et critique de son premier recueil de trente poèmes, divisé en deux parties à savoir : « Sur cette pierre, j'ai bâti ma maison » et « Mère, grand-mère de patrie ».

Présentant l'ouvrage lors de la cérémonie, Huppert Malanda a souligné que dans les traditions africaines le chant des pleureuses relevait de poèmes épiques. « La femme qui a perdu son mari pleurait. Véritable fresque de lamentation évoquant les pages lumineuses de leur vie, la douleur étalée par la pleureuse devient un livre d'or qui rend hommage à l'homme qu'elle a aimé, mais que malheureusement la mort à éloigner d'elle », ajoute-t-il.

Or, dans « Une pierre précieuse sur l'île de Virginie », l'auteur brise ce mythe des reconnaissances et hommages posthumes, afin de valoriser le principe d'hommage à titre anthume. « Il est mieux d'honorer une personne de son vivant. C'est pourquoi, j'ai voulu rendre hommage à mon mari pendant qu'il est sur terre. Aussi, les paroles s'envolent, les écrits restent. Ce recueil restera une preuve immortelle de l'affection que je ressens pour lui », a déclaré l'auteure.

Faisant éloge de la valeur de l'amour, Ninelle Balenda a relevé dans sa critique le fait qu' « Une pierre précieuse sur l'île de Virginie » est un titre métaphorique, séduisant et attirant. « Il ne laisse aucun amoureux indifférent et incite également les célibataires à demeurer dans les jeûnes et prières, afin que dieu miséricordieux leur fasse grâce d'avoir aussi leur pierre précieuse », en pense-t-elle.

A travers son premier recueil de poèmes, Virginie Ngolo Awé dit tout haut ce que certaines femmes disent tout bas.

En effet, « Une pierre précieuse sur l'île de Virginie » est une clé lyrique qu'elle a bien voulu introduire au plus profond de son âme d'artiste pour exalter les mérites de la pierre qui, à ses yeux, est ni plus ni moins son « homme parfait ». Et pour le public, traduire son amour sur une feuille blanche pour le partager ouvertement avec le monde entier est un acte de courage ; d'audace de faire écho le serment d'amour pour le prince charmant de sa vie, à savoir Pierre Ngolo, homme politique congolais et actuel président du Sénat.

Notons que la rencontre s'est terminée par la séance dédicace du livre, actuellement en vente dans les librairies physiques et en ligne.