Congo-Brazzaville: Numérique - Une cinquantaine de cadres et étudiants formés aux métiers de l'informatique

Durant cinq jours, quarante-neuf apprenants dont dix-neuf filles et trente garçons ont été formés en Photographie, Photoshop, Access et Powerpoint, par le Centre d'apprentissage aux métiers de l'informatique (CAMI) lors de la 5e édition de weekTech.

L'objectif visé par la formation a été d'améliorer l'efficacité de la formation technique et professionnelle formelle, de développer les programmes de courte durée de renforcement des compétences et d'apprentissage dans le domaine de l'informatique, a expliqué Orcia Esthevie Bazenga, secrétaire au CAMI.

Pour le coordonnateur de la structure ayant organisé la formation, Arsène Vembe Moukouma, la cinquième édition de la WeekTech 2020 a été un levier dans la promotion et la vulgarisation des métiers de l'informatique dans le pays. Les cadres du secteur public et étudiants ont découvert, à cette occasion, les différents métiers de l'informatique, des logiciels et applications divers et variés. « Vous avez renouvelé vos connaissances sur ces différents instruments qui vous ouvriront, sans nul doute, de nouvelles perspectives dans l'appréhension et la conduite quotidienne de vos tâches et responsabilités professionnelles », a déclaré Arsène Vembe Moukouma.

Clôturant la WeekTech 2020, le directeur départemental de l'Emploi et de la Formation qualifiante au ministère de l'Enseignement technique, Fabrice Ngaboka Morossa, a appelé les apprenants à capitaliser le savoir-faire acquis à travers cette formation au regard de l'importance que revêt les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour accélérer le développement social et économique du Congo.