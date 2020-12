Congo-Brazzaville: Livre - Le Festival littéraire des lycéens arrive en avril prochain

Promouvoir et valoriser la lecture auprès des élèves ainsi que susciter la vocation d'écriture chez les jeunes, tel est l'objectif que se fixe le Festival littéraire des lycéens qui réalisera sa première édition en avril 2021 à Brazzaville.

Organisée par les Editions + en partenariat avec le complexe scolaire Camara Laye, la première édition du Festival littéraire des lycéens (Felily) est ouverte à tout lycéen quel que soit le pays de résidence. La participation peut se faire individuellement, par groupe ou par établissement. A en croire les organisateurs, l'événement est une occasion d'ouvrir la littérature à un cercle plus large d'apprenants.

Dans le cadre de ce festival littéraire, plusieurs moments forts seront organisés comme un concours littéraire, les spectacles, les causeries-débats et les présentations-dédicaces d'ouvrages. En effet, si le temps de lecture a souvent été perçu comme une activité solitaire, ce projet vise notamment à développer des discussions entre les élèves eux-mêmes et entre les écrivains confirmés avec les élèves pour un partage d'expérience.

Il sera également question d'aiguiser le sens de la critique littéraire chez des élèves, d'affiner leurs goûts en matière de livre et de les aider à argumenter leurs choix et leurs intérêts dans ce domaine. Il y aura aussi un atelier d'écriture à l'attention des lycéens qui souhaitent découvrir les ficelles de l'écriture et pourquoi pas s'y lancer. Les organisateurs profiteront ainsi de cet événement pour présenter et dédicacer le livre « Nos enfances », écrit par les élèves du Complexe scolaire Camara Laye et publié aux Éditions +.

S'agissant du concours littéraire dénommé le prix littéraire du lycéen, le thème de participation est libre. Les genres retenus sont la poésie, le slam, la nouvelle, le conte et le théâtre. « Les textes de poésie et de slam ne doivent pas dépasser trois pages A4. Les textes de nouvelle, de conte et de théâtre ne doivent pas dépasser cinq pages. Et la remise de prix aura lieu le 23 avril 2021 », précise le responsable des éditions +, Maha Lee Cassy.

A côté du concours littéraire, le festival a également lancé un appel à spectacles courts, dont les genres retenus sont le théâtre, le conte et le slam. Les prestations ne doivent pas dépassées 15mn.

Notons que le dernier délai d'envoi des dossiers de candidatures pour tous les évènements à l'adresse felily@leseditionsplus.com, est fixé au 28 février 2021.