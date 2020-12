Egypte: A l'initiative de l'Egypte et des EAU, le 4e février proclamé Journée de la fraternité humaine

L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté à l'unanimité une résolution proposée par l'Egypte et les Emirats arabes unis stipulant la proclamation du 4 février Journée internationale de la fraternité humaine.

Les missions égyptienne et émiratie auprès de l'Organisation mondiale ont réussi, avec la coopération d'un nombre de pays amis, à mobiliser l'appui à cette résolution qui vient immortaliser le Document sur la fraternité humaine pour la paix dans le monde et la coexistence commune, signé par le grand imam d'Al-Azhar, cheikh Ahmed el-Tayyeb et le pape François du Vatican à Abou Dhabi, a indiqué lundi, 21 Dec, le ministère dans un communiqué.

Des efforts diplomatiques avaient été déployés pendant les derniers mois pour faire voter une résolution instituant la Journée internationale de la fraternité humaine, a déclaré le délégué permanent de l'Egypte aux Nations Unies, Mohamed Idriss.

Cette résolution intervient dans une étape délicate, au vu de défis majeurs qu'affronte le monde actuellement et qui requièrent des initiatives pionnières et des efforts sincères et efficaces pour freiner l'extrémisme sous toutes ses formes et parer aux apôtres du discours de haine, de la destruction et de l'instigation, en s'inspirant des nobles valeurs religieuses qui prônent la paix, la construction et le respect de la dignité humaine, a-t-il dit.