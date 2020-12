Egypte: Les forces armées remportent le prix d'or dans le domaine des services médicaux les plus innovants

Le complexe médical des forces armées à Maadi et l'hôpital aérien spécialisé ont remporté le prix d'or dans le domaine de la fourniture des services médicaux les plus innovants pour l'année 2020.

Les forces armées ont reçu ce prix lors du concours organisé par le Congrès afro-asiatique d'assurance médicale et de soins de santé, à laquelle ont participé nombre de parties et organisations médicales spécialisées.

Cette décoration intervient dans le cadre de l'intérêt qu'accorde le commandement général des forces armées au système médical et aux soins de santé avancés qui sont conformes aux critères mondiaux et de son souci de maintenir le leadership et la place prestigieuse atteint par le système médical militaire et de promouvoir le tourisme médical.

Le complexe médical des forces armées à Maadi fournit des services médicaux intégrés aux militaires et aux civils égyptiens et de différentes nationalités conformément aux derniers systèmes médicaux mondiaux.

L'hôpital aérien spécialisé est l'un des hôpitaux les plus intégrés au Moyen-Orient et constitue un édifice médical regroupant une élite de médecins de différentes spécialisations.

Le Congrès afro-asiatique, organisé sous les auspices de la Fédération afro-asiatique fondée en 1964, est l'un des organisations régionales enregistrées auprès des Nations Unies et il comprend plus de 50 pays africains et asiatiques.

Il vise à soutenir les activités médicales et les soins de santé et à renforcer la coopération entre les prestataires de soins de santé et les experts des professions médicales et sanitaires des pays membres.

