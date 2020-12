Ile Maurice: Location - Les campements vides pour la période festive

2020 a été une année de chamboulements. Les Mauriciens, qui avaient coutume de faire la fête dans les campements, ont modifié leurs habitudes. Ils sont davantage séduits par les hôtels.

Habituellement, en cette période, les responsables de campements ne savent plus où donner de la tête, tant ils reçoivent des demandes de réservations. Il fallait une bonne organisation pour que les campements soient libérés à temps pour permettre à une autre famille d'investir les lieux. «Il faut savoir être un bon jongleur», dit le responsable d'un campement à Péreybère.

Or, cette année, c'est une tout autre histoire. C'est lui qui court derrière les clients. «Ils ont boudé les campements. Depuis le mois de mars, je peux compter sur les doigts de la main, le nombre de fois où j'ai réussi à louer mon campement.»

Du jamais-vu

Plus à l'ouest, à Flic-en-Flac, c'est le même son de cloche. Un gérant, qui loue des campements depuis plus de 25 ans, déclare que c'est tout simplement du jamais-vu. «J'ai réussi à avoir un client avant-hier seulement. Il m'a demandé s'il pouvait réserver le campement pour le début de l'année, soit du 1er au 3 janvier 2021.»

Mais comment se fait-il que les campements traversent une telle crise ? Les hôtels seraient la raison pour laquelle les clients sont rares auprès des propriétaires de campements, estime le gérant, qui ajoute que les prix attractifs pratiqués par ces établissements attirent la clientèle : «Le client n'a rien à faire. Les repas, les activités, tout est inclus dans le prix. Il n'a même pas son lit à faire.»

Oublier les petits plaisirs

Cependant, un autre aspect impacte également ce secteur. En effet, de nombreux Mauriciens sont actuellement sans emploi. «Certains de nos habitués ont dit que cette année, ils feraient l'impasse sur ces petits plaisirs car l'argent risque de faire défaut. On se demande de quoi sera fait 2021», ajoute un autre responsable de campement.

Du côté de Sun Resorts, une autre ambiance règne. C'est plutôt l'optimisme, qui est affiché pour cette fin d'année, le groupe hôtelier ayant ouvert deux de ses plus grands hôtels pour accueillir les Mauriciens, notamment La Pirogue et le Sugar Beach. «Nos hôtels sont presque complets pour Noël. Nous continuons à enregistrer des réservations pour le Nouvel An, et les jours qui vont suivre car c'est aussi les vacances scolaires», soutiennent les responsables.

Et cerise sur le gâteau, cette année, la direction a décidé de sortir le grand jeu, en proposant un supplément aux résidents. «Nous avons une offre incroyable et gratuite pour que les Mauriciens séjournent chez nous un peu plus longtemps. Pour un séjour de trois nuitées, la quatrième est offerte. Un forfait, qui est disponible jusqu'au 5 janvier 2021. Les prix pour cette formule tout compris est à Rs 32 700 pour quatre personnes, notamment pour deux adultes et deux enfants jusqu'à 11 ans. Les clients auront un choix de plus de dix restaurants dans notre complexe hôtelier composé de La Pirogue et du Sugar Beach. Plusieurs autres avantages sont aussi proposés tel le late check-out gratuit selon la disponibilité ou encore 20 % de réduction au SPA.»

Plus de places dans les hôtels

Atom Leisure, filière de l'agence Atom Travel, laisse entendre qu'il ne reste presque plus de places dans les différents hôtels de l'île. Le directeur du département, Fred Ng, avance que les Mauriciens, qui avant, ne pouvaient profiter de la «peak season» le feront cette année. «Les prix affichés avant étaient chers, et certains hôtels pouvaient imposer un minimum stay. Mais cette fois-ci, les établissements hôteliers jouent le jeu. Nos clients, qui ne peuvent voyager à l'étranger, ont opté pour un séjour à l'hôtel, entre autres.»

Il confie que ce sont surtout les établissements qui proposent le forfait «all-inclusive» qui sont très prisés. «Les cinq étoiles aussi suivent, car ils ont une clientèle différente. En tout cas, pour les 24 et 31 décembre, nous affichons complet. Pour les autres jours, il y a encore quelques places disponibles.»