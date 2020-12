Maroc: Oriental - L'INDH cultive l'esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes

Oujda — L'année 2020 a été marquée dans la région de l'Oriental par une grande dynamique de réalisation des projets portés par l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), notamment en ce qui concerne la promotion de l'esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes et de leur employabilité.

Inscrits dans le cadre du programme «Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes» de la troisième phase de l'INDH (2019-2023), ces projets ont pour finalité le renforcement du capital humain en tant que levier essentiel du développement, tout en luttant contre le chômage des jeunes et les inégalités de revenu qui représentent des freins majeurs pour le développement humain.

En effet, l'INDH entend contribuer à relever le défi de l'inclusion économique des jeunes par une approche intégrée visant à améliorer l'employabilité des jeunes, créer de la valeur au niveau local et assurer la pérennité des projets.

C'est dans cette optique qu'ont été inaugurées, au cours de cette année, des plateformes des jeunes, conçues comme des espaces d'orientation des jeunes, de développement de leurs compétences personnelles et d'accompagnement, afin qu'ils puissent donner vie à leurs idées et les transformer en projets économiques.

Ainsi, la préfecture d'Oujda-Angad s'est dotée, en septembre dernier, d'une plateforme dédiée au développement des compétences des jeunes et à la promotion de l'esprit d'entrepreneuriat pour encourager la création d'emploi au profit de cette catégorie.

La plateforme dédiée aux jeunes ambitionne la promotion des opportunités d'emploi et l'intégration de 800 jeunes par an, ainsi que la création de 25 projets par an avec la contribution à leur durabilité.

Cette structure se veut un forum d'interaction entre les divers programmes adoptés par les différents intervenants qui œuvrent pour l'intégration des jeunes, et ce à travers des espaces d'écoute, d'orientation et d'accompagnement, en plus de la promotion et l'encouragement de l'esprit d'entrepreneuriat et de l'économie sociale et solidaire.

En novembre, une plateforme similaire a été inaugurée, cette fois à Jerada. Elle assure l'accueil, l'écoute et l'orientation des jeunes et leur permet de bénéficier d'un espace d'amélioration des compétences, de salles multimédias, d'un espace entrepreneuriat et de salles de formation.

Cet établissement, géré par un bureau d'études, a été construit pour un montant de 3,5 millions de DH (MDH), dont une contribution de l'INDH à hauteur de 2,7 MDH, alors que l'équipement et la mise à niveau de cet espace a nécessité une enveloppe d'un million de dirhams.

Ce projet est destiné à améliorer le revenu des jeunes de la province de Jerada et à lancer une nouvelle génération d'initiatives axées sur la promotion de l'élément humain et de la qualité des projets et de leur système de gestion.

La ville de Guercif a, à son tour, connu l'inauguration en décembre d'une plateforme des jeunes, dans le sillage de la mise en application des Hautes orientations royales visant à accorder un intérêt particulier aux jeunes et à multiplier les efforts pour favoriser leur insertion dans le marché de l'emploi.

Il s'agit de répondre aux attentes des jeunes, notamment en matière d'inclusion dans le marché de l'emploi et d'encouragement à la création d'entreprises et de projets générateurs de revenu.

Nul doute que ces projets sont à même de contribuer à créer davantage d'emplois et générer plus de valeur ajoutée au niveau local, à travers l'encouragement de la création de TPME et l'amélioration des compétences transversales «soft skills» des jeunes, une condition devenue nécessaire pour mieux appréhender le marché de l'emploi.