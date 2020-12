Maroc: Le Conseil provincial de Youssoufia salue hautement la reconnaissance US de la souveraineté du Maroc sur ses Provinces du Sud

Youssoufia — Le Conseil provincial de Youssoufia a hautement salué la reconnaissance par les Etats-Unis, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, de la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud.

Dans un communiqué parvenu à la MAP, l'instance élue a qualifié d'"événement historique et sans précédent" cette reconnaissance américaine, soulignant que la décision de Washington d'ouvrir un consulat à Dakhla représente "un pas important dans le processus de développement des provinces du Sud et une position à même de consolider le partenariat stratégique entre les deux pays".

Dans le cadre de son suivi des développements qu'a connus la première cause nationale et tout en gardant à l'esprit les sacrifices majeurs consentis par le peuple marocain pour le recouvrement de l'indépendance et le parachèvement de l'intégrité territoriale du Royaume, le conseil provincial de Youssoufia a exprimé également sa fierté de toutes les initiatives entreprises par Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la défense de l'unité de la Patrie et au service des intérêts suprêmes du Royaume, avec à leur tête la conduite clairvoyante par le Souverain de la marche de développement dans les Provinces du Sud et la réalisation de la sécurité et de la stabilité sur l'ensemble du territoire national.

L'instance élue a, en outre, salué la teneur du communiqué du Cabinet Royal, rendu public le 10 décembre, qui représente "une feuille de route" en vue de trouver une solution à la cause palestinienne et à toutes les causes justes dans le monde arabo-musulman.

Le conseil a, enfin, réaffirmé sa mobilisation constante derrière Sa Majesté le Roi Mohammed VI et sa pleine disposition à consentir des sacrifices pour la défense de l'intégrité territoriale du Royaume et la préservation des constantes nationales.