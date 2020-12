Maroc: Parution d'un nouveau numéro de la revue des Forces Armées Royales

Rabat — Un nouveau numéro de la revue des Forces Armées Royales (FAR) vient de paraître, consacrant une large place au discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l'occasion du 45ème anniversaire de la marche verte, avec un éclairage sur cette épopée historique, aux entretiens de SM le Roi avec le SG des Nations Unies et avec plusieurs Chefs d'Etats arabes, et à l'opération de rétablissement de l'ordre dans la zone tampon d'El Guerguarate.

Ce numéro propose également un focus sur la coopération militaire Sud-Sud, tout en se focalisant sur la contribution des FAR aux opérations de maintien de la paix et à l'action humanitaire.

Dans l'éditorial de cette 400è numéro, la revue revient sur trois événements, la 45eme anniversaire de la Marche Verte, le rétablissement de l'ordre dans la zone tampon d'El Guerguarate et le 65eme anniversaire de l'indépendance.

Ainsi, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général, a donné, le 13 novembre 2020, Ses Hautes Instructions aux Forces Armées Royales pour la mise en place d'un cordon de sécurité en vue d'assurer le flux des biens et des personnes à travers le passage entre les deux postes frontaliers reliant le Royaume du Maroc à la République islamique de Mauritanie, lit-on dans l'éditorial de cette édition, ajoutant que cette opération, qui a mis un terme définitif aux agissements inacceptables du polisario, s'est déroulée de manière pacifique, sans accrochage ni menace pour la sécurité des civils.

La rubrique "Activités Royales" de ce numéro est consacré à la séance du travail dédié à la stratégie des énergies renouvelables, à la veillé religieuse en commémoration de l'Aid Al-Mawlid Annabaoui Acharif, à l'ouverture de la 1ère session de la 5ème année législative de la 10ème législature, ainsi que à la séance du travail consacrée à la stratégie de vaccination contre la Covid-19.

Les entretiens de SM le Roi avec plusieurs Chefs d'Etats arabes font également partie des sujets abordés dans cette rubrique.

Par ailleurs, la revue consacre la rubrique "évènement" au discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI adressé à la nation à l'occasion du 45ème anniversaire de la marche verte, ainsi qu'un éclairage sur cette épopée historique.

Dans la rubrique "la vie dans l'Armée", la revue s'intéresse aux entretiens de l'Inspecteur Général des FAR avec des personnalités civiles et militaires, ainsi, "Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales, le Général de Corps d'Armée, Inspecteur Général des FAR, a reçu, au cours du mois d'octobre et de novembre 2020 au niveau de l'Etat-Major Général des FAR à Rabat, plusieurs délégations conduites par des personnalités civiles et militaires".

Dans la même rubrique, l'accent est mis sur la question de l'Intégrité territoriale après la mise en place d'un cordon de sécurité en vue d'assurer le flux des biens et des personnes à travers le passage entre les deux postes frontaliers reliant le Royaume du Maroc à la République islamique de Mauritanie, Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi.

L'entretien de SM le Roi avec le Secrétaire Général des Nations Unies a été également abordé, à cet égard, "Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L'assiste, a eu, le 16 novembre 2020, soit trois jours après l'opération des FAR à El Guerguarate, un entretien téléphonique avec le Secrétaire Général des Nations Unies, M. Antonio Guterres", indique la publication, ajoutant que l'entretien a porté sur les derniers développements de la Question Nationale, notamment la situation dans la zone d'El Guerguarate au Sahara marocain.

La Réunion de planification annuelle de la coopération maroco-américaine, la 14ème Réunion de la commission militaire mixte maroco-belge tenue à Rabat, la coopération militaire maroco-sénégalaise et l'échange d'expériences dans le domaine médical entre le Maroc et la Mauritanie, sont également abordées par la revue.

Un "Focus" est dédié, en outre, à "la coopération militaire Sud-Sud: le Maroc, cas d'école", s'inscrivant dans la vision Royale prônant une coopération Sud-Sud, les grandes écoles militaires des Forces Armées Royales ont accueilli, depuis 1969, des stagiaires ressortissants des pays frères et amis. De l'Académie Royale Militaire de Meknès, de l'Ecole Royale de l'Air de Marrakech ou de l'Ecole Royale Navale de Casablanca, de prestigieux noms sont sortis. Parmi eux, des Chefs d'Etat et des Chefs d'Etats-Majors des Armées, souligne la publication.

La rubrique "Zoom" se penche, quant à elle, sur l'exposition relative à la contribution des FAR aux Opérations de Maintien de la Paix et à l'Action Humanitaire, ainsi, les Forces Armées Royales ont organisé à la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc (BNRM) à Rabat, du 13 au 15 novembre 2020, une exposition publique marquant 60 ans de "Contribution du Royaume du Maroc aux Opérations de Maintien de la Paix et à l'Action Humanitaire dans le Monde", en collaboration avec le Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l'Etranger ainsi que le Bureau d'Information des Nations Unies à Rabat.