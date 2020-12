Maroc: A l'ombre de la pandémie, la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima poursuit son essor économique

Tanger — La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, à l'instar des autres régions du Royaume, n'a pas été épargnée par l'impact de la crise économique engendrée par la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

En effet, la réduction drastique du trafic aérien, compte tenu des mesures entreprises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, a frappé de plein fouet l'activité touristique au niveau de la région, avec toutes les répercussions qui en découlent en termes de pertes financières.

Dans une étude sur les conséquences économiques et sociales de la pandémie de la Covid-19 au niveau de la région, la Chambre de commerce, d'industrie et de services (CCIS) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima avait révélé que le secteur du tourisme et les activités de service qui oeuvrent dans sa sphère ont été "très lourdement affectés à des niveaux quasi-catastrophiques", alors que les industries et les services ont été plus gravement touchés que le commerce, dont le taux d'inactivité est réduit grâce au commerce des produits alimentaires.

Selon la même étude, réalisée du 20 mars au 20 mai, près de 3 entreprises sur 4 étaient à l'arrêt total, et si elles n'étaient pas à l'arrêt, 4 entreprises sur 5 avaient dû baisser leurs activités de plus de 50%, ce qui a engendré une baisse des chiffres d'affaires de 90% des entreprises de la région à des taux jamais enregistrés.

Si l'ombre de la pandémie du coronavirus continue de planer sur l'économie de la région, avec des impacts profonds et multidimensionnels, la fin de l'année a été marquée par la signature de partenariats intelligents qui posent les jalons d'un nouveau décollage pour la région.

Grâce à la cérémonie virtuelle de signature des accords de partenariat avec China communications construction company (CCCC)/China road and bridge corporation (CRBC), reliant CCCC/CRBC à Pékin, la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima et l'Agence Spéciale Tanger Méditerranée (TMSA) à Tanger, ainsi que Bank Of Africa (BMCE) à Casablanca, une nouvelle étape a été franchie dans la coopération sino-marocaine marquant le démarrage effectif du projet de la Cité Mohammed VI Tanger Tech.

Lors de cette cérémonie, la société AEOLON, l'un des premiers fabricants mondiaux de pales éoliennes, avait annoncé son intention de s'installer, avec un investissement de 140 millions US Dollars et la création de plus de 2.000 emplois, dans la Cité Mohammed VI Tanger Tech, cité industrielle moderne, futuriste, écologique, connectée aux technologies nouvelles et symbole d'une Afrique ouverte sur le monde entier, conformément à la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

A cela s'ajoute la consécration récente de la plateforme industrielle Tanger-Med, classée 2ème zone économique spéciale dans le monde par le FDI Intelligence du Financial Times. Une consécration qui vient renforcer davantage le positionnement compétitif de cette plateforme dans la reconfiguration des chaînes d'approvisionnement mondiales en particulier dans l'espace Euro-Méditerranéen, et ce en perspective post-Covid19.

Les atouts importants et la proposition de valeur qu'elle garantit en phase avec les attentes des acteurs mondiaux ont permis à la plateforme industrielle Tanger-Med d'être la première zone africaine à occuper une place aussi élevée dans ce classement mondial, ce qui témoigne de la montée en puissance du réseau des zones d'activités développées par Tanger Med, le plus important complexe industrialo-portuaire en Afrique, situé sur le Détroit de Gibraltar.

Par ailleurs, une récente étude du Policy Center of the New South (PCNS) a également mis en avant la gestion "très efficace" et "professionnelle" des six zones économiques spéciales (ZES) de Tanger par l'Agence spéciale Tanger Med (TMSA).

L'étude intitulée "Zones économiques spéciales: un modèle pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord" a souligné que ces zones, à savoir Tanger Free Zone, Renault Melloussa Park, Tanger Automotive City, Zone franche commerciale de Fnideq, Tétouan Park et Tétouanshore, ont généré des investissements et emplois significatifs et satisfont les besoins de leurs clients industriels.

De plus, le plan de relance économique annoncé par SM le Roi, qui repose sur le Fonds d'Investissement stratégique, baptisé "Fonds Mohammed VI pour l'investissement", est placé en tête des priorités de l'étape actuelle, et viendra soutenir les secteurs productifs, notamment le tissu des petites et moyennes entreprises.

Le plan a pour objet de rehausser la capacité des secteurs productifs à investir, à créer des emplois et à préserver les sources de revenu, tandis que le Fonds Mohammed VI pour l'Investissement interviendra pour doter les secteurs productifs du soutien nécessaire et pour financer et accompagner les grands projets envisagés, dans le cadre de partenariats public-privé.

Ainsi, toutes les potentialités dont jouit la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, accouplées aux mesures prises dans le cadre de la relance économique, la mobilisation des autorités publiques, ainsi que la flexibilité dont ont fait preuve certains secteurs productifs lors de la crise, permettront indubitablement à la région de poursuivre son essor économique, tout en renforçant sa résilience face aux changements.