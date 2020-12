Maroc: La culture en mode virtuel - Des expériences réussies et enrichissantes dans l'Oriental

Oujda — La pandémie du coronavirus qui n'a épargné aucune région du monde a fortement impacté le secteur culturel et imposé le report ou l'annulation tout court de nombreux rendez-vous et manifestations culturels et la fermeture des espaces artistiques.

Les mesures sanitaires décrétées par les pouvoirs publics pour enrayer la propagation de la Covid-19 ont rendu difficile voire impossible l'organisation d'événements culturels ou artistiques en présentiel.

Au Maroc, face à cette situation exceptionnelle et pour le grand plaisir du public et des fans, les organisateurs de certaines manifestations, plus particulièrement celles inscrites dans l'agenda culturel d'une ville et jouissant d'une réputation qui dépasse les frontières, ont opté pour une formule adaptée aux exigences de l'étape en misant sur le numérique.

Dans la région de l'Oriental, si des rendez-vous culturels importants ont été reportés, tels que le Salon maghrébin du Livre "Lettres du Maghreb" et le festival international du Raï (Oujda), d'autres par contre ont été maintenus mais de manière repensée.

Ainsi, dans le respect des gestes barrières et mesures préventives, la nouvelle formule ou le format virtuel retenu par les organisateurs a offert au spectateur la possibilité de découvrir des artistes et des contenus à distance, sans bouger de chez lui.

Cette expérience nouvelle et moins coûteuse certes, a été qualifiée de réussie et d'enrichissante tant par les organisateurs que par de nombreux passionnées des arts.

C'est le cas par exemple de la 9ème édition du Festival maghrébin du film d'Oujda (FMFO), tenue du 25 au 29 novembre dernier.

Dans une allocution diffusée lors de la cérémonie de clôture, Khalid Sli, directeur du festival et président de l'association Ciné-Maghreb, organisatrice de cet événement, s'est félicité du succès de cette édition, organisée pour la première fois sous format virtuel en raison des circonstances liées à la pandémie de la Covid-19.

Grâce à la diffusion en ligne des différentes activités et programmes du festival, le nombre des participants et du public du FMFO a connu une très forte augmentation cette année, a-t-il affirmé, précisant que le public, qui se limitait à quelques milliers lors des éditions présentielles, a dépassé cette année 1,5 million de spectateurs qui ont suivi une ou plusieurs projections et activités diffusées sur le site web officiel du festival et sur ses réseaux sociaux.

Le succès est tel que le festival maintiendra des versions digitales lors des prochaines éditions présentielles, a fait remarquer M. Sli.

Les participants à un webinaire initié dans le cadre de cette édition ont estimé, de leur côté, que la situation liée à la Covid-19 a montré la capacité de créativité, d'invention et de résilience de la culture à travers l'organisation de grandes rencontres culturelles (concert de musique, festival, ..) où le digital remplace la magie du live.

L'autre événement phare est la quinzième Rencontre mondiale du Soufisme, dont les travaux en ligne ont eu lieu du 29 octobre au 05 novembre à Madagh (province de Berkane) et qui fut un moment intense de spiritualité, d'échanges et de débats autour du thème "Soufisme et gestion des crises: la dimension spirituelle et éthique au service de la bonne gouvernance".

Plusieurs chercheurs, universitaires et savants, marocains et étrangers, ont participé à cette édition organisée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, par la Tariqa Qadiriya Boudchichiya et la fondation Al Moultaqa en partenariat avec le Centre Euro-Méditerranéen d'Etude de l'Islam Actuel (CEMEIA).

"L'engagement enthousiaste et chaleureux des savants et des chercheurs, venus d'horizons et de disciplines diverses, ainsi que le travail dévoué des équipes de coordination et de support technique, ont permis de faire de cette formule en ligne un véritable succès, malgré la difficulté des circonstances", a souligné le directeur de la Rencontre mondiale du soufisme, Mounir Kadiri Boudchich, lors de la cérémonie de clôture de ce forum.

Et d'ajouter que les échanges de cette rencontre ont démontré que la culture spirituelle et éthique du soufisme constituait une ressource majeure pour comprendre les crises que nous affrontons actuellement, et pour y remédier de façon créative et innovante, par la diffusion des valeurs universelles qui sont indispensables pour résoudre toute situation de crise.

La région de l'Oriental, forte de son riche héritage culturel et civilisationnel et d'une position géographique stratégique avec une ouverture sur la Méditerranée au nord et une projection maghrébine à l'est, a connu aussi l'organisation d'autres événements et activités culturels en mode digital.

Il convient de rappeler dans ce sens que la Direction régionale de la Culture, de la jeunesse et des sports -secteur de la Culture- de l'Oriental a organisé, tout au long du mois de mai dernier, un programme culturel, intellectuel et artistique intitulé "Oujda à travers les balcons : la créativité triomphe !", et ce pour promouvoir la créativité en temps de confinement.

Le programme a consisté en des capsules vidéo et contributions culturelles mises en ligne sur les pages Facebook de la Direction régionale et du Conservatoire régional de musique et d'art chorégraphique, dans les domaines du patrimoine et de l'archéologie, de la musique, du théâtre, de la lecture, l'écriture et le conte et des arts plastiques, le dessin et la calligraphie.

L'initiative a comporté aussi un concours sous le thème "La résistance culturelle et artistique aux épidémies", dédié aux domaines de la musique, du théâtre, de la littérature, des arts graphiques et de la calligraphie.

Deux autres manifestations cinématographiques sont venues aussi enrichir la scène culturelle en cette période de crise sanitaire. Il s'agit de la 9ème édition du Festival international de cinéma et mémoire commune qui s'est déroulée du 14 au 19 décembre à Nador sous le thème: «Maroc et Amérique latine cinéma y mémoire en temps de pandémie».

L'objectif de ce festival est de créer un espace de débats par la projection de films traitant le thème touchant à la mémoire commune et de contribuer à une meilleure connaissance de l'autre dans un climat de paix, de tolérance, d'équité et de respect des droits de l'homme.

Il s'agit également de la 6ème édition du Festival international du film amateur d'Oujda, prévue du 23 au 27 décembre. Cette édition du festival, organisé par l'association Message d'Art pour le développement et la créativité, est placée sous le thème «Une année exceptionnelle, une créativité particulière».