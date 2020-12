Algérie: Consolider le front interne pour se prémunir des menaces externes

Constantine — Le président du Front Algérie Nouvelle (FAN) Djamel Ben Abdessalem a plaidé mardi depuis Constantine pour la "consolidation du front interne" afin de "se prémunir des menaces externes et des complots".

Assurant que la normalisation des relations entre le Maroc et l'entité sioniste était une "menace réelle" pour la région du Maghreb arabe, M. Ben Abdessalem, qui s'exprimait au cours d'une rencontre régionale des bureaux de l'Est de sa formation politique, a indiqué que "la force de l'Algérie réside dans l'unité du peuple et dans la solidité de son front interne".

A ce titre, le président du FAN a appelé les Algériens "institutions et peuple à agir en rang uni pour fermer toute brèche pouvant constituer une voie d'infiltration pour semer le trouble et l'insécurité dans le pays".

M.Ben Abdessalem a également relevé que "l'Etat est appelé aujourd'hui à rectifier les erreurs et à combler les insuffisances pour barrer la route à toute tentative de manipulation ou de division visant le peuple".

"Des divergences persistent encore au sein de la société algérienne, mais l'heure est critique et la mobilisation pour préserver le pays et réussir le projet d'édification d'un Etat fort et solide doit être le mot d'ordre de tous", a-t-il soutenu.

Le président du FAN a, en outre, appelé au soutien de "la juste cause du peuple sahraoui et à son droit à l'autodétermination conformément aux droits internationaux".