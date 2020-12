Algérie: Covid-19 - Quelque 14.000 mosquées abritent les 5 prières quotidiennes et celle de vendredi

Alger — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmahdi, a fait état, mardi à Alger, de quelque 14.000 mosquées abritant les cinq prières quotidiennes et celle de vendredi, dans le cadre du respect des mesures de prévention contre le Coronavirus (Covid-19).

S'exprimant lors d'une rencontre consacrée au bilan 2020, M. Belmahdi a mis en avant les efforts déployés par le secteur pour l'accompagnement de la réouverture partielle des mosquées, soulignant que "cette mesures qui a concerné, dans un premier temps, 4.000 mosquées à travers le pays, englobe aujourd'hui quelque 14.000 mosquées abritant les cinq prières quotidiennes ainsi que celle de vendredi.

M.Belmahdi a indiqué, dans ce sens, suivre "personnellement" la réouverture progressive des mosquées pour la prière de vendredi, assurant "qu'il approuvait quotidiennement des réouvertures" en dépit des mesures de confinement.

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune avait chargé, en août dernier, le Premier ministre d'organiser la réouverture progressive des lieux de culte, des plages et des espaces de loisirs et de récréation. Une décision ciblant, dans un premier temps, les grandes mosquées d'une capacité d'accueil d'au moins un millier de fidèles avec le respect de la distanciation sociale et du port du masque.

Par ailleurs, le ministre des Affaires religieuses fait état de la numérisation de 80% du secteur, via réseau internet ou intranet entre l'administration centrale et les directions locales, les instituts de formation et centres culturels.

Soulignant les mesures prises par son département en cette conjoncture "difficile" induite par la propagation de la Covid-19, le ministre a évoqué la formation des imams et personnels administratifs, "à distance", ajoutant que les derniers examens pour la sélection des imams appelés à encadrer des mosquées en France aura lieu prochainement.